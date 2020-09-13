Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно

В сентябре сохранится возможность удаленного оформления и продления пенсий. Для этого россиянам нужно подать электронные заявки на получение или дать согласие по телефону.

В сентябре сохранится возможность удаленного оформления и продления пенсий

Индексации пенсий в сентябре не будет, а выплаты по большинству видов пенсионного обеспечения в 2020 году уже пересчитали. Непроиндексированными пока остались только военные пенсии. Их увеличат в октябре 2020 года. Именно поэтому все перерасчеты пенсий осуществляются в индивидуальном порядке в заявительном и беззаявительном режиме.

Итак, кто может рассчитывать на прибавку к пенсии в сентябре:

1. Пенсионеры, получающие страховую пенсию, если им в августе исполнилось 80 лет. Им пересчитают пенсию автоматически, добавляя к ней сумму равную фиксированной части страховой пенсии по старости. Это — 5 686, 25 рублей.

2. Пенсионеры, у которых дети до 23 лет поступили в вузы на очные отделения. Им с сентября ежемесячно будут доплачивать к пенсии 1 895, 42 руб.

3. Пенсионеры, уволившиеся в августе, если ранее они пропускали хоть одну индексацию из-за работы. С сентября им начислят пенсию с учетом всех пропущенных индексаций.

4. Лица, которым при индивидуальном перерасчете учли ранее не учитывавшийся трудовой стаж и пенсионные баллы.

5. С 1 сентября у многих пенсионеров, проживающих на селе, увеличится пенсия. К этой дате завершается перерасчет пенсий для лиц, которым полагается надбавка за сельский стаж. Размер ее составляет ¼ от фиксированной части страховой пенсии. В текущем периоде — это 1 421 рублей. Надбавка носит ежемесячный характер. Получают ее лица, проработавшие по определенным специальностям в сельской местности не менее 30 лет. Для получения такой выплаты обязательно дальнейшее проживание пенсионера на селе.

График выплат

В сентябре пенсию доставят по привычному графику. Небольшие изменения возможны только для пенсионеров, у которых дата доставки совпадет с выходным днем. В этом случае нужно ориентироваться на график работы конкретного доставщика.

Как оформить и продлить пенсию в сентябре

В сентябре сохранится возможность удаленного оформления и продления пенсий. Для этого россиянам нужно подать электронные заявки на получение или дать согласие по телефону. Пенсию для людей с инвалидностью продолжат оформлять без заявлений, используя сведения из Федерального реестра. До октября таким получателям инвалидность присваивают без посещения МСЭ на основании справок из лечебных учреждений.

До октября пенсионеры без регистрации и пенсионеры, получающие выплаты по доверенности, могут не подтверждать факт получения и нахождения на территории России.