Павел Глоба назвал самые важные годы жизни каждому знаку зодиака

Павел Глоба предоставил информацию, в которой представлены судьбоносные годы для каждого зодиакального знака. Именно в этот период жизни стоит ожидать кардинальных перемен, развития, важнейших событий, сюрпризов, и прочих подарков судьбы.

Львы – это тот зодиакальный знак, который достойно встречает как положительные, так и негативные судьбоносные перемены

Овен

Жизнь Овна будет бить в основном положительным ключом, а негативные проявления обременять сравнительно нечасто. Первые весомые события стоит ожидать уже в 15-летнем возрасте. Затем спустя 5 лет, а именно когда Овна исполниться 20-ть их также ждет что-то особенное. Что касается зрелости, то значимые годы жизни придутся именно на юбилейные даты – 30, 35, 45. В старшем возрасте изменения ожидаются в 66, а также в 76 лет. Особенно стоит выделить период после 40, где будет масса поворотов судьбы.

Телец

Тельцам не сильно будет везти в молодости, не исключены неприятности и страдания. А вот с приходом периода зрелости ситуация кардинально поправиться в положительное русло. Главные судьбоносные известия придутся в период с 20 до 30 лет. А также в 35, 43, 56 лет. Особенного события стоит ожидать и в круглый юбилей 70 лет.

Близнецы

Этот знак зодиака всю жизнь оберегают высшие силы, поэтому в жизни будет царить положительная атмосфера и благоприятная обстановка. Значимые события ожидаются во многих годах, особенно в круглых датах. Начиная с 10-летнего возраста, а затем каждые 10-ть лет будут особенными – 20, 30, 40 и 50. Судьба приготовила сюрпризы и на 64, 70, а также 80 год жизни.

Рак

Уж этот знак зодиака будет вынужден в юном и молодом возрасте преодолевать немало испытаний, западлянок, и трудностей в реализации себя как личности. Не повезет и в любовной сфере, и желаемый партнер не станет спутником на всю жизнь. Но не стоит печалиться, так как положительные перемены придут в жизнь уже с достижением 30-летнего возраста. Самые важные годы жизни – 15, 26, 32-35, 40, 45. А также круглые юбилеи в 50 и 60 лет.

Лев

Львы – это тот зодиакальный знак, который достойно встречает как положительные, так и негативные судьбоносные перемены. Каждую ситуацию они могут вырулить достойно. Важнейший период жизни приходится на 19, 35, 40, 57 лет. Перемены коснуться и в более почтительном возрасте – 60 и 76.

Дева

Мечась в постоянном поиске себя и путей саморазвития, Девы ежегодно ожидают перемен и судьбоносных шагов в своей жизни. Но, невзирая на активное желание этого знака зодиака, чувствовать ежегодные подарки судьбы, их главные события придутся на следующий жизненный период – 16, 21, 24, 32. А также в более старшем возрасте в датах 41 и 50.

Весы

Хоть этот знак Зодиака будет подвержен множеству трудностей и жизненных неурядиц, это позволит ему твердо стать на ноги и зарядиться мощной силой, чтобы активно противостоять любым препятствиям судьбы. Глоба подметил, что важнейшие события придутся уже на юный возраст – 10, 17 лет. Затем, 24, 33, 40, 48, 55. Ожидается встряска и после 60 и 72 года.

Скорпион

Чтобы не погрязнуть в череде постоянных трудностей и борьбы за лучшую жизнь, Скорпиону будет необходимо искоренять в своем характере отрицательные проявления, а также хотя бы немного прислушиваться к мнению близких людей. Значимый период жизни: юность и молодость – 15 и 25, зрелость — 30, 45, 50, преклонный возраст — 60 и 74.

Стрелец

Не видя на своем пути препятствий, и отчаянно двигаясь к поставленной цели, Стрельца ожидает много жизненных уроков. Именно это позволит ему постоянно ощущать перемены, открывать новые горизонты. Важнейшие годы — 15, 19, 35, 38-40, 45-46, 57 и 75 лет.

Козерог

Если Козерог не поддастся внутренней панике, и все трудности встретит достойно, то судьба отблагодарит его массой положительный аспектов. Перемены и великие события ожидаются в 16, 21, 30-31, 33, 41-42, 50 и 57 лет. Главное не упасть духом, чтобы не накликать в свою жизнь кучу отрицательных фактов.

Водолей

Этот зодиакальный знак с юного возраста начинает получать знаки судьбы. Зачастую, трактуя их неправильно, получает отрицательный результат и набивает шишки на собственных проблемах. Объединить в одно целое свое сознание получится уже к 20-летнему возрасту, где будут ждать первые весомые перемены. Значимые события ворвутся в жизнь на 30-33, 41, 49 и 60 году.

Рыбы

У Рыб ожидается бурная и эмоциональная жизнь пополненная переменами и судьбоносными поворотами. Особенный период придется на 12, 24, 29-30, 35, 45-47, 52 и 60 лет. Но и в остальные годы будет немало «мелких» но значимых мероприятий.

Источник: navalnyfals