Павел Глоба назвал самые важные годы жизни каждому знаку зодиака

Овен
Жизнь Овна будет бить в основном положительным ключом, а негативные проявления обременять сравнительно нечасто. Первые весомые события стоит ожидать уже в 15-летнем возрасте. Затем спустя 5 лет, а именно когда Овна исполниться 20-ть их также ждет что-то особенное. Что касается зрелости, то значимые годы жизни придутся именно на юбилейные даты – 30, 35, 45. В старшем возрасте изменения ожидаются в 66, а также в 76 лет. Особенно стоит выделить период после 40, где будет масса поворотов судьбы.
Телец
Тельцам не сильно будет везти в молодости, не исключены неприятности и страдания. А вот с приходом периода зрелости ситуация кардинально поправиться в положительное русло. Главные судьбоносные известия придутся в период с 20 до 30 лет. А также в 35, 43, 56 лет. Особенного события стоит ожидать и в круглый юбилей 70 лет.
Близнецы
Этот знак зодиака всю жизнь оберегают высшие силы, поэтому в жизни будет царить положительная атмосфера и благоприятная обстановка. Значимые события ожидаются во многих годах, особенно в круглых датах. Начиная с 10-летнего возраста, а затем каждые 10-ть лет будут особенными – 20, 30, 40 и 50. Судьба приготовила сюрпризы и на 64, 70, а также 80 год жизни.
Рак
Уж этот знак зодиака будет вынужден в юном и молодом возрасте преодолевать немало испытаний, западлянок, и трудностей в реализации себя как личности. Не повезет и в любовной сфере, и желаемый партнер не станет спутником на всю жизнь. Но не стоит печалиться, так как положительные перемены придут в жизнь уже с достижением 30-летнего возраста. Самые важные годы жизни – 15, 26, 32-35, 40, 45. А также круглые юбилеи в 50 и 60 лет.
Лев
Львы – это тот зодиакальный знак, который достойно встречает как положительные, так и негативные судьбоносные перемены. Каждую ситуацию они могут вырулить достойно. Важнейший период жизни приходится на 19, 35, 40, 57 лет. Перемены коснуться и в более почтительном возрасте – 60 и 76.
Дева
Мечась в постоянном поиске себя и путей саморазвития, Девы ежегодно ожидают перемен и судьбоносных шагов в своей жизни. Но, невзирая на активное желание этого знака зодиака, чувствовать ежегодные подарки судьбы, их главные события придутся на следующий жизненный период – 16, 21, 24, 32. А также в более старшем возрасте в датах 41 и 50.
Весы
Хоть этот знак Зодиака будет подвержен множеству трудностей и жизненных неурядиц, это позволит ему твердо стать на ноги и зарядиться мощной силой, чтобы активно противостоять любым препятствиям судьбы. Глоба подметил, что важнейшие события придутся уже на юный возраст – 10, 17 лет. Затем, 24, 33, 40, 48, 55. Ожидается встряска и после 60 и 72 года.
Скорпион
Чтобы не погрязнуть в череде постоянных трудностей и борьбы за лучшую жизнь, Скорпиону будет необходимо искоренять в своем характере отрицательные проявления, а также хотя бы немного прислушиваться к мнению близких людей. Значимый период жизни: юность и молодость – 15 и 25, зрелость — 30, 45, 50, преклонный возраст — 60 и 74.
Стрелец
Не видя на своем пути препятствий, и отчаянно двигаясь к поставленной цели, Стрельца ожидает много жизненных уроков. Именно это позволит ему постоянно ощущать перемены, открывать новые горизонты. Важнейшие годы — 15, 19, 35, 38-40, 45-46, 57 и 75 лет.
Козерог
Если Козерог не поддастся внутренней панике, и все трудности встретит достойно, то судьба отблагодарит его массой положительный аспектов. Перемены и великие события ожидаются в 16, 21, 30-31, 33, 41-42, 50 и 57 лет. Главное не упасть духом, чтобы не накликать в свою жизнь кучу отрицательных фактов.
Водолей
Этот зодиакальный знак с юного возраста начинает получать знаки судьбы. Зачастую, трактуя их неправильно, получает отрицательный результат и набивает шишки на собственных проблемах. Объединить в одно целое свое сознание получится уже к 20-летнему возрасту, где будут ждать первые весомые перемены. Значимые события ворвутся в жизнь на 30-33, 41, 49 и 60 году.
Рыбы
У Рыб ожидается бурная и эмоциональная жизнь пополненная переменами и судьбоносными поворотами. Особенный период придется на 12, 24, 29-30, 35, 45-47, 52 и 60 лет. Но и в остальные годы будет немало «мелких» но значимых мероприятий.
Источник: navalnyfals
Вранье
Всё уже прошло
Нет
Как скоро наступит мой судьбоносный возраст
Вообще всё мимо, так же и у родственникоа.
Не знаю
Тамара
Все уже прошли эти годы
Мой судьбоносный возраст уже наступил
Мой возраст уже наступил
Уже наступил
Уже
можливо
Фигня.
Через пол года
Все это вранье глупости.
Да
65
Нет через 4месяца
Антон
⁷