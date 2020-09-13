Можно прикурить?

В России курит каждый третий житель страны. 48% курильщиков выкуривает до 10 сигарет в день, от 10 до 20 — 37%, больше 20 — 12%. Курят вейпы 4% граждан.

В России курит каждый третий житель страны

В России являются курильщиками более трети населения страны — 36%. Не курят 64%, приводит данные опроса ИХ «Ромир».

Подвержены вредной привычке курить больше мужчины, чем женщины — 49% и 29% соответственно. Наибольшее количество некурящих людей среди женщин — 71% против 51% мужчин.

В среднем потребители никотина выкуривают 10,8 сигарет в день. 48% курильщиков выкуривает до 10 сигарет в день, от 10 до 20 — 37%, больше 20 — 12%. Курят вейпы 4% граждан.

Опрос проведен в августе 2020 года. Опрошены 1055 граждан РФ старше 18 лет.