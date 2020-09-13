Все выплаты на детей в сентябре 2020: успей получить 10 000 рублей

Тем, кто еще не успел оформить «путинские» 10000 рублей на детей от 3 до 16 лет, могут сделать это в сентябре до 30 числа включительно.

На какие пособия могут претендовать семьи с детьми в сентябре 2020 года

Детские выплаты продолжают получать семьи с детьми в сентябре - федеральные «путинские» пособия малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет и родившим ребенка после 1 января 2018 года. На какие пособия могут претендовать семьи с детьми в сентябре 2020 года. И каким семьям положены выплаты 10000 рублей, которые родители прозвали «вертолетными».

«Путинскими» выплатами называют детские пособия, введенные из-за коронавируса – 10000 рублей детям до 16 лет, 5000 детям до 3 лет и ежемесячные деньги детям от 3 до 7 лет. А также «путинскими» называют меры поддержки малообеспеченных семей с детьми, в которых ребенок родился после 1 января 2018 года, и до исполнения 3 лет. «Путинские» выплаты в Новосибирской области в 2020 году превысили 14 млрд рублей.

Выплаты детям до 3 лет

«Путинские» выплаты по уходу за ребенком для малообеспеченных семей были расширены в начале 2020 года. Ранее выплаты малоимущим завершались, когда малышу исполнялось 1,5 года. Теперь выплаты продолжают поступать на карты родителей до достижения ребенком 3-летнего возраста. Семьи, в которых первый или второй ребенок родился не ранее 1 января 2018 года, могут претендовать на «путинское» пособие по уходу за ребенком. Но при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 24972 рубля на человека. Размер пособия в Новосибирской области - 12037 рублей в месяц. На первого ребенка пособие выплачивается из федерального бюджета, а на второго — из средств материнского капитала.

Выплаты детям от 3 до 7 лет

«Путинская» мера поддержки малообеспеченных семей с дошкольниками в период пандемии коронавируса стартовала с 1 июня. Размер пособия в Новосибирской области – 6018,5 рублей в месяц, это половина прожиточного минимума на ребенка за 2 квартал минувшего года. Выплаты будут получать до конца 2020 года. Обязательное условие для получения выплаты – среднедушевой доход семьи не должен превышать 11738 рублей в месяц на человека. Такое пособие получают более 75000 детей региона. Недавно стало известно, что Министерство труда и социальной защиты готовит проект о дифференцированном пособии на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это связано с тем, что после получения выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей вырос до уровня прожиточного минимума. В Минтруде рассматривают возможность увеличить размер пособия для нуждающихся семей до 100% от прожиточного минимума на ребенка. Пока проект находится в разработке, но может быть принят к 1 января 2021 года.

Последний месяц - 10000 рублей детям до 16 лет

Прямую финансовую поддержку государства из-за пандемии коронавируса родители называют на форумах «вертолетными» деньгами. Пособия в 10000 рублей в июне и июле действительно раздали всем детям до 16 лет без разбора – и нуждающимся семьям, и тем, по кому пандемия коронавируса не ударила.

Тем, кто еще не успел оформить «путинские» 10000 рублей на детей от 3 до 16 лет, могут сделать это в сентябре до 30 числа включительно. Это последний месяц, когда можно оформить пособие. Тем, кто ранее такую выплату не получал, дадут сразу два единовременных пособия: за июнь и за июль, то есть, 20000 рублей на каждого ребенка. Обратиться за пособием можно через портал «Госуслуги».

Родители просили власть произвести еще одну такую выплату в августе, чтобы помочь собрать детей в школу. Но мольбам мамочек не вняли и денег в августе не дали. Не помогла и петиция Владимиру Путину с требованием дать по 10 тысяч школьникам, хотя она и набрала более 250 тысяч подписей. Напомним, с апреля государство уже выделило на выплаты семьям с детьми около 580 миллиардов рублей, которые не были предусмотрены в текущем бюджете.

Какое бы решение не было принято на федеральном уровне, новосибирские школьники получат помощь из регионального бюджета для подготовки к школе, но это касается малоимущих и многодетных семей. Деньги для подготовки школьников к новому учебному году выплачивают на покупку одежды и школьных принадлежностей. Региональное правительство выделяет 2000 рублей для компенсации расходов на приобретение одежды. Кроме того, перед началом учебного года родители могут претендовать на 300 рублей на каждого ребенка школьного возраста для приобретения письменных принадлежностей. Родители первоклассников могут получить единовременную выплату 5000 рублей, а ребенок из многодетной семьи, поступивший в вуз, имеет право на получение 10000 рублей.

Кроме того, продолжают действовать и другие региональные меры поддержки семей с детьми. Их существует 27. Получателями детских пособий в регионе являются почти 102 тысячи семей. На что еще могут рассчитывать новосибирцы: - ежемесячное пособие на ребенка в Новосибирской области в размере 344,91 рублей (517,34 рублей в повышенном размере); - ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных семей в размере 11698 рублей; - областной семейный капитал при рождении третьего, последующего ребенка в размере 108160 рублей; - компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающих образовательные организации, регулирующие образовательную программу дошкольного образования в размере 20% от платы на первого ребенка, 50% - на второго, 70% - на третьего и последующих детей; - единовременное дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье в размере 6000 рублей на первого ребенка, 12000 рублей - на второго; 18000 рублей на третьего и последующих детей.

Источник: https://vn.ru/