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Деньги / Общество

Новую выплату в 3000 рублей на детей от 0 до 18 лет выделило правительство. Какие категории ее получат в сентябре?

22:25 13.09.2020 Фото: pixabay.com
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Выплаты  обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.

Новую выплату в 3000 рублей на детей от 0 до 18 лет выделило правительство. Какие категории ее получат в сентябре?
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Сюжет: Все пособия Путина
Новую выплату в 3000 рублей на детей от 0 до 18 лет выделило правительство. Какие категории ее получат в сентябре?

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Это одна из мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Постановление об этом подписано.

Выплаты  обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.

Средства на эти цели – 8,5 млрд рублей – будут выделены из федерального бюджета.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 27 марта 2020 года №346.

Источник: government.ru

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От редакции

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Аноним, 10 сентября 2020 10:26
Нет
Аноним, 11 сентября 2020 13:40
НВР:
Да
Аноним, 11 сентября 2020 19:26
НВР:
Нет
Аноним, 12 сентября 2020 15:39
А можно уточнить я имею 6 детей и официально устроена в магните сотрудник временного потребления ,вызывают 1 раз 2 в месяц и бывает ещё реже я не получу выплату по 3000
Лика, 13 сентября 2020 13:44
Потому что официально устроены, вы же сами ответили на свой вопрос.
Аноним, 13 сентября 2020 14:01
НВР:
Нет.
Аноним, 13 сентября 2020 15:41
НВР:
Не могу войти через онлайн
Аноним, 13 сентября 2020 18:00
НВР:
Да) написано, что назначено пособие в размере 1500 руб, на детей 0, хотя имею двоих детей до 16 лет
Аноним, 13 сентября 2020 21:25
А если я в декретном отпуске то тоже не получу выплату

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