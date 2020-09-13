Пьяные скотоводы чуть живого приятеля после ножевых ранений сутки возили в УАЗике. Умер в больнице

Тело потерпевшего с множественными колото-резанными ранами случайно не обнаружил один из их знакомых, доставший подающего признаки жизни мужчину в районную больницу.

В Онгудайском районе по ходатайству следователя арестованы трое обвиняемых в совершении группового убийства 42-летнего местного жителя

В Онгудайском районе Республики Алтай по ходатайству следователя следственных органов следственного управления СК России по Республике Алтай в отношении троих местных жителей, обвиняемых в убийстве, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, поздно вечером 6 сентября 2020 года в урочище «Тебе Кудюр» Онгудайского района Республики Алтай в помещении жилого строения, расположенного на территории животноводческой стоянки, трое мужчин и женщина распивали спиртные напитки. Через некоторое время приехал владелец соседней стоянки, который хотел забрать с собой своего работника, распивающего алкоголь, однако сам присоединился к остальным.

В ходе совместного распития спиртных напитков между ним и 34-летним местным жителем возник конфликт, в ходе которого последний достал имеющийся при себе нож, клинком которого нанес несколько ударов в область живота, отчего потерпевший упал на пол, потеряв сознание.

Решив, что мужчина умер, все продолжили распивать спиртные напитки, однако через некоторое время потерпевший пришел в себя. Тогда злоумышленник, действуя в группе лиц совместно с двумя другими присутствовавшими там же мужчинами, клинками ножей нанесли потерпевшему множественные удары в область груди, туловища и нижних конечностей.

Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленники положили его тело в автомобиль «УАЗ», на котором около суток ездили по территории Онгудайского района, пока тело потерпевшего с множественными колото-резанными ранами случайно не обнаружил один из их знакомых, доставший подающего признаки жизни мужчину в районную больницу.

От полученных в результате преступных действий злоумышленников телесных повреждений, осложнившихся обильной кровопотерей, утром 8 сентября 2020 года потерпевший скончался в больнице.

Подозреваемые были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время каждому из них предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По ходатайству следственного органа в отношении каждого обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательств, установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению расследуемого преступления.

Источник: altai.sledcom.ru