13.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Что ел и где Алексей Навальный перед отравлением, выяснили в МВД

09:00 13.09.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Отмечается, что он ел в ресторане при томской гостинице и в съемной квартире, где проходила встреча его сторонников. Кроме того, он питался в кофейне при аэропорте, там же он пил алкоголь.

Что ел и где Алексей Навальный перед отравлением, выяснили в МВД
МВД установило, где ел Навальный перед полётом

В Управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу установили места, в которых ел Алексей Навальный перед посадкой в самолёт. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что он ел в ресторане при томской гостинице и в съемной квартире, где проходила встреча его сторонников. Кроме того, он питался в кофейне при аэропорте, там же он пил алкоголь.

В настоящее время продолжается доследственная проверка.

Самолёт, летевший из Томска в Москву 20 августа, экстренно приземлился в Омске, так как Навальному, находившемуся на борту, стало плохо. После приземления его госпитализировали, а спустя два дня перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите» — на этом настаивали его родственники. Позднее правительство Германии заявило, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».

Однако, по словам учёного Леонида Ринка, который участвовал в разработке данного вещества, выход блогера Навального из комы свидетельствует о том, что против него не применяли «Новичок».

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет большое расследование?

Анна автоледи, 13 сентября 2020 10:37
Ну вот...а сначала нам втирали, что он вообще ничего не пил и не ел, кроме кофе. Верить вообще никому нельзя.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЯвка низкая: менее 11% проголосовали за депутатов заксобрания в Бердске на утро 13 сентября
10:56 13-09-2020
Явка низкая: менее 11% проголосовали за депутатов заксобрания в Бердске на утро 13 сентября
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий 1
10:52 13-09-2020
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно 16
10:49 13-09-2020
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
Отобрал силой 604 тыс. рублей у водителя и сбежал в Волгоград житель Новосибирска
10:48 13-09-2020
Отобрал силой 604 тыс. рублей у водителя и сбежал в Волгоград житель Новосибирска
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня 14
10:46 13-09-2020
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
10:45 13-09-2020
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
10:45 13-09-2020
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3930
10:44 13-09-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
10:42 13-09-2020
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
Молитва на 11 сентября 2020 года пред образом крестителя Господня Иоанна Предтечи 17
10:40 13-09-2020
Молитва на 11 сентября 2020 года пред образом крестителя Господня Иоанна Предтечи