Что ел и где Алексей Навальный перед отравлением, выяснили в МВД

Отмечается, что он ел в ресторане при томской гостинице и в съемной квартире, где проходила встреча его сторонников. Кроме того, он питался в кофейне при аэропорте, там же он пил алкоголь.

МВД установило, где ел Навальный перед полётом

В Управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу установили места, в которых ел Алексей Навальный перед посадкой в самолёт. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что он ел в ресторане при томской гостинице и в съемной квартире, где проходила встреча его сторонников. Кроме того, он питался в кофейне при аэропорте, там же он пил алкоголь.

В настоящее время продолжается доследственная проверка.

Самолёт, летевший из Томска в Москву 20 августа, экстренно приземлился в Омске, так как Навальному, находившемуся на борту, стало плохо. После приземления его госпитализировали, а спустя два дня перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите» — на этом настаивали его родственники. Позднее правительство Германии заявило, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».

Однако, по словам учёного Леонида Ринка, который участвовал в разработке данного вещества, выход блогера Навального из комы свидетельствует о том, что против него не применяли «Новичок».

Источник: РИА Новости