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Разрешат ли бесплатно подключиться к газу жителям Новосибирской области?

08:45 13.09.2020 Фото: pixabay.com
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Пока нет. Министерство энергетики Российской Федерации в настоящий момент ведет плотную работу по новым подходам к газификации с Тюменской, Курганской, Московской и Челябинской областями.

Разрешат ли бесплатно подключиться к газу жителям Новосибирской области?
Жители четырех российских регионов смогут бесплатно подключиться к газу

Тюменская, Курганская, Московская и Челябинская области могут стать первыми регионами, где Минэнерго опробует свою новую концепцию газификации, освобождающую граждан от необходимости платить за доведение газовых труб к их домам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Министерство энергетики Российской Федерации в настоящий момент ведет плотную работу по новым подходам к газификации с Тюменской, Курганской, Московской и Челябинской областями", - сообщили в Минэнерго.
"Проведение социальной газификации будет связано, в том числе, с готовностью регионов и газораспределительных организаций работать согласно топливно-энергетическим балансам по всем видам доступного топлива", - уточнили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин в июне поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году и найти источники финансирования для подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств, а также утвердить стандарты по подаче газа потребителям.
В свою очередь, Минэнерго РФ разработало новую концепцию газификации в России, призванную повысить эффективность этого процесса, вдвое снизить его сроки и максимально освободить граждан от необходимости платить за подключение газа к их домам. Ведомство предлагает создать единого оператора газификации в каждом регионе, который будет нести ответственность за доведение газа от магистрального трубопровода до непосредственно дома.
Предполагается, что в основном таким оператором станет "Газпром". Сам "Газпром" при этом оценивает потребность в инвестициях на газификацию РФ до 2030 года в 2 триллиона рублей и ведет переговоры с правительством РФ о мерах поддержки этой программы.

Источник: realty.ria.ru

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