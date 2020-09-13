Сидишь дома, а деньги капают на счет: что сказал Кремль про гарантированный минимальный доход каждому россиянину. Даст?

Но пока предметных обсуждений, которые могли бы уже быть формализованными, пока таких нет", - сказал Песков.



Предметное обсуждение возможности введения минимального гарантированного дохода россиян в настоящее время не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, на повестке дня многие точки зрения людей, которые обладают экспертными знаниями, большим рабочим опытом. Поэтому все эти инициативы, все предложения, что называется, на столе. Но пока предметных обсуждений, которые могли бы уже быть формализованными, пока таких нет", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на вопрос, готовы ли в Кремле всерьез обсуждать возможность введения такого минимального гарантированного дохода.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ввести фиксированную ежемесячную выплату гражданам со стороны государства, независимо от рода их деятельности, социального и экономического положения.

Источник: Интерфакс