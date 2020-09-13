Невеста Мария в венке из цветов и струящемся платье после 6 лет гражданского брака вышла замуж за жениха в рубашке в горошек Вадима в Бердске

У пары есть отличный пример крепких отношений - это дедушка и бабушка жениха, которые вместе уже 50 лет , а родители невесты вместе уже 43 года.

Мария и Вадим ждут регистрацию

Новобрачные Вадим и Мария вместе уже 6 лет, но 11 сентября решили оформить свои отношения официально.

- Мы очень долго к этому шли, и вот пришли, - шутят ребята.

Маша откровенничает:



- Нам и так было хорошо, это просто родители.

Пара не в совсем обычных свадебных костюмах. Голову девушки украшает венок из цветов, точно таких же, что и в букете невесты. Жених в солнцезащитных очках в зеленной оправе, в рубашке в горошек и коричневой жилетке, которую украшает бутоньерка.

Молодые недавно вернулись из Петербурга обратно в Бердск.

- Питер не вариант было жениться вот и вернулись в Бердск, - говорит жених.

Кстати, именно там и познакомилась пара, когда 6 лет назад девушка приехала к Вадиму в гости, и больше они никогда не расставались.

- На него посмотришь, и не может быть сомнений: он именно тот человек, с которым хочется прожить всю жизнь, -рассказывает невеста.

У молодоженов много увлечений, одно из которых - путешествия.

- Мы приехали на машине из Питера, вместе поехали в Адлер, в Абхазию, а во Вьетнам мы летали самолётом, - делится Маша.

Молодая семья желает всем найти свои вторую половину, и прожить в любви всю жизнь

Молодая семья желает всем найти свои вторую половину, и прожить в любви всю жизнь. У пары есть отличный пример крепких отношений - это дедушка и бабушка жениха, которые вместе уже 50 лет , а родители невесты вместе уже 43 года.