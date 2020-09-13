13.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Невеста Мария в венке из цветов и струящемся платье после 6 лет гражданского брака вышла замуж за жениха в рубашке в горошек Вадима в Бердске

16:00 13.09.2020, Дарья Моисеенко Фото: Дарья Моисеенко
1

У пары есть отличный пример крепких отношений - это дедушка и бабушка жениха, которые вместе уже 50 лет , а родители невесты вместе уже 43 года.

Невеста Мария в венке из цветов и струящемся платье после 6 лет гражданского брака вышла замуж за жениха в рубашке в горошек Вадима в Бердске
Мария и Вадим ждут регистрацию

Новобрачные Вадим и Мария вместе уже 6 лет, но  11 сентября решили оформить свои отношения официально.
- Мы очень долго к этому шли, и вот пришли, - шутят ребята.
Маша откровенничает:

- Нам и так было хорошо, это просто родители.

Пара не в совсем обычных свадебных костюмах. Голову девушки украшает венок из цветов, точно таких же, что и в букете невесты. Жених в солнцезащитных очках в зеленной оправе, в рубашке в горошек и коричневой жилетке, которую украшает бутоньерка.

Молодые недавно вернулись из Петербурга обратно в Бердск.
- Питер не вариант было жениться вот и вернулись в Бердск, - говорит жених.

Кстати, именно там и познакомилась пара, когда 6 лет назад девушка приехала к Вадиму в гости, и больше они никогда не расставались.

- На него посмотришь, и не может быть сомнений: он именно тот человек, с которым хочется прожить всю жизнь, -рассказывает невеста.

У молодоженов много увлечений, одно из которых - путешествия.
- Мы приехали на машине из Питера, вместе поехали в Адлер, в Абхазию, а во Вьетнам мы  летали самолётом, - делится Маша.

Невеста Мария в венке из цветов и струящемся платье после 6 лет гражданского брака вышла замуж за жениха в рубашке в горошек Вадима в Бердске
Молодая семья желает всем найти свои вторую половину, и прожить в любви всю жизнь

Молодая семья желает всем найти свои вторую половину, и прожить в любви всю жизнь. У пары есть отличный пример крепких отношений - это дедушка и бабушка жениха, которые вместе уже 50 лет , а родители невесты вместе уже 43 года.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как часто вы путешествуете со второй половинкой ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года 2
18:12 13-09-2020
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года
Как будут учиться школьники в 2021 году? Продлят антиковидный режим?
17:57 13-09-2020
Как будут учиться школьники в 2021 году? Продлят антиковидный режим?
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий 1
17:52 13-09-2020
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий
Отпилила себе руку ради страховки в 1 млн евро девушка с помощью жениха
17:46 13-09-2020
Отпилила себе руку ради страховки в 1 млн евро девушка с помощью жениха
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня 14
17:46 13-09-2020
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
17:45 13-09-2020
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
17:45 13-09-2020
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3930
17:44 13-09-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
17:42 13-09-2020
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей 20
17:39 13-09-2020
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей