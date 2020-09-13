По мнению наблюдателей, ограничение связано со скорым и долгожданным её ремонтом. — На выезде с парковки «Колорлона» установлено ограничение высоты. Будьте осторожнее. Есть пострадавшие авто, — предупредил собратьев по автомобильному движению Александр, участник группы «АвтоБердск» в ВКонтакте, сегодня, 12 сентября. Остаётся добавить, что ограничение высоты на выезде с «колорлоновской» парковки в сторону улицы Промышленной не грозит повреждениями легковушкам покупателей и маршрутным ГАЗелям №12. Их рост не превышает указанной на знаке высоты. А вот грузовикам с превышением высоты с учётом вывозимого груза установленный ограничитель как бы подсказывает, что безопаснее (чтобы не зацепиться грузом за ограничительную балку) двигаться в Бердск через выезд на трассу Р-256 в сторону Искитима с разворотом на наш город в районе посёлка Вега. Автомобилисты считают подобное нововведение правильным и не исключают, что оно связано со скорым и долгожданным капремонтом улицы Промышленной. Тем более, что этот затянувшийся вопрос находится на контроле у прокурора.
По мнению наблюдателей, ограничение связано со скорым и долгожданным её ремонтом.
— На выезде с парковки «Колорлона» установлено ограничение высоты. Будьте осторожнее. Есть пострадавшие авто, — предупредил собратьев по автомобильному движению Александр, участник группы «АвтоБердск» в ВКонтакте, сегодня, 12 сентября.
Остаётся добавить, что ограничение высоты на выезде с «колорлоновской» парковки в сторону улицы Промышленной не грозит повреждениями легковушкам покупателей и маршрутным ГАЗелям №12. Их рост не превышает указанной на знаке высоты.
А вот грузовикам с превышением высоты с учётом вывозимого груза установленный ограничитель как бы подсказывает, что безопаснее (чтобы не зацепиться грузом за ограничительную балку) двигаться в Бердск через выезд на трассу Р-256 в сторону Искитима с разворотом на наш город в районе посёлка Вега.
Автомобилисты считают подобное нововведение правильным и не исключают, что оно связано со скорым и долгожданным капремонтом улицы Промышленной. Тем более, что этот затянувшийся вопрос находится на контроле у прокурора.