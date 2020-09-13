13 сентября 2020 жара до +24 порадует жителей Бердска

Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.

Небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туманы Метеорологическая обстановка: Небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7°C, местами заморозки до 0, -2°C, днём +19, +24°C.

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