Метеорологическая обстановка: Небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7°C, местами заморозки до 0, -2°C, днём +19, +24°C.
13 сентября 2020 жара до +24 порадует жителей Бердска
07:18 13.09.2020
Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.
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