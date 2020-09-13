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Выплаты многодетным семьям с 10 сентября 2020 установило правительство

10:00 13.09.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Принятие проекта распоряжения позволит субъектам Российской Федерации обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка и последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, в полном объёме.

Выплаты многодетным семьям с 10 сентября 2020 установило правительство
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О внесении изменений в распределение объёмов субсидий на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год, утверждённое приложением 34 (таблица 140) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», сообщает сайт правительства РФ.

Принятие проекта распоряжения позволит субъектам Российской Федерации обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка и последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, в полном объёме.

Решение Правительства:

Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

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