13.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Видео массовой драки сторонников кандидатов в депутаты прямо возле избирательного участка в Новосибирске попало в Сеть

10:07 13.09.2020 Фото: Скриншот с видео
1 2

Предположительно, подрались представители самовыдвиженцев Степана Сафонкина и боксера Михаила Алояна. Последнего, вероятно, негласно поддерживает "Единая Россия".

Видео массовой драки сторонников кандидатов в депутаты прямо возле избирательного участка в Новосибирске попало в Сеть
Подрались представители двух кандидатов в депутаты во дворе школы, где расположен избирательный участок в Новосибирске

Массовая драка сторонников кандидата «от бокса» Алояна и наблюдателей кандидата-самовыдвиженца Сафонкина произошла в субботу в Заельцовском районе Новосибирска возле избирательного участка. Все случилось прямо во дворе школы №172, где расположены УИК №1551, 1552, 1553.

По словам очевидцев, наблюдатели Сафонкина находились рядом с участком весь день и контролировали отсутствие незаконной агитации рядом со зданием.

«Подошли человек 5−7. Слово за слово и началась массовая драка, охранник не мог их разнять», — рассказал очевидец.

«Доверенное лицо Сафонкина стоял в окружении сторонников Алояна, они бурно что-то обсуждали, потом началась драка. Сторонника Сафонкина уронили на землю и стали бить. Сафонкинским наваляли и уехали», — сообщают в соцсетях.

Степан Сафонкин приехал на участок и вызвал полицию. Директор школы, в которой расположен УИК заявила после драки, что «выборы довели до какого-то ужаса, устроив какую-то войну».

По округу №12 в горсовет баллотируются Валерий Науменко (КПРФ), Александр Щепетнев (ЛДПР), а также самовыдвиженцы Юрий Зимин (Комитет «Пенсионеры за достойную жизнь»), Степан Сафонкин, Михаил Алоян и Егор Францев. Кандидата от ЕР на округе нет, впрочем негласную поддержку партия оказывает кандидату Алояну.

Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Война за место в горсовете?

Аноним, 13 сентября 2020 10:29
боксер в депутаты,очередной патриот спортсмен

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЯвка низкая: менее 11% проголосовали за депутатов заксобрания в Бердске на утро 13 сентября
10:56 13-09-2020
Явка низкая: менее 11% проголосовали за депутатов заксобрания в Бердске на утро 13 сентября
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий 1
10:52 13-09-2020
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно 16
10:49 13-09-2020
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
Отобрал силой 604 тыс. рублей у водителя и сбежал в Волгоград житель Новосибирска
10:48 13-09-2020
Отобрал силой 604 тыс. рублей у водителя и сбежал в Волгоград житель Новосибирска
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня 14
10:46 13-09-2020
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
10:45 13-09-2020
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
10:45 13-09-2020
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3930
10:44 13-09-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
10:42 13-09-2020
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
Молитва на 11 сентября 2020 года пред образом крестителя Господня Иоанна Предтечи 17
10:40 13-09-2020
Молитва на 11 сентября 2020 года пред образом крестителя Господня Иоанна Предтечи