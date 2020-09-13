Видео массовой драки сторонников кандидатов в депутаты прямо возле избирательного участка в Новосибирске попало в Сеть

Подрались представители двух кандидатов в депутаты во дворе школы, где расположен избирательный участок в Новосибирске

Массовая драка сторонников кандидата «от бокса» Алояна и наблюдателей кандидата-самовыдвиженца Сафонкина произошла в субботу в Заельцовском районе Новосибирска возле избирательного участка. Все случилось прямо во дворе школы №172, где расположены УИК №1551, 1552, 1553.

По словам очевидцев, наблюдатели Сафонкина находились рядом с участком весь день и контролировали отсутствие незаконной агитации рядом со зданием.

«Подошли человек 5−7. Слово за слово и началась массовая драка, охранник не мог их разнять», — рассказал очевидец.

«Доверенное лицо Сафонкина стоял в окружении сторонников Алояна, они бурно что-то обсуждали, потом началась драка. Сторонника Сафонкина уронили на землю и стали бить. Сафонкинским наваляли и уехали», — сообщают в соцсетях.

Степан Сафонкин приехал на участок и вызвал полицию. Директор школы, в которой расположен УИК заявила после драки, что «выборы довели до какого-то ужаса, устроив какую-то войну».

По округу №12 в горсовет баллотируются Валерий Науменко (КПРФ), Александр Щепетнев (ЛДПР), а также самовыдвиженцы Юрий Зимин (Комитет «Пенсионеры за достойную жизнь»), Степан Сафонкин, Михаил Алоян и Егор Францев. Кандидата от ЕР на округе нет, впрочем негласную поддержку партия оказывает кандидату Алояну.