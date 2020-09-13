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13 сентября 2020 - основной день выборов депутатов заксобрания в Бердске. Избирательные участки открыты с 8 утра до 8 вечера

08:50 13.09.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Уже ночью станут известны итоги голосования - кто из кандидатов прошел по одномандатным округам, какие из 10 партий, выдвинувших свои списки на выборы, сколько голосов получили. От этого зависит распределение мест в региональном парламенте.

13 сентября 2020 основной день выборов депутатов заксобрания в Бердске. Избирательные участки открыты с 8 утра до 8 вечера
Трехдневное голосование в Бердске завершится в 20.00 в воскресенье, 13 сентября

В субботу в 20.00 в Новосибирской области закрылись 2008 избирательных участков. 47 из них расположены в Бердске. 11 и 12 сентября проходило досрочное голосование по выборам депутатов законодательного собрания региона. Кроме того, в Новосибирске и других муниципалитетах выбирают местные органы представительной власти.

Воскресенье, 13 сентября, объявлен единым днем голосования. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00. После этого состоится подсчет голосов. Уже ночью станут известны итоги голосования - кто из кандидатов прошел по одномандатным округам, какие из 10 партий, выдвинувших свои списки на выборы, какое количество голосов получили. От этого зависит распределение мест в региональном парламенте.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", каждый избиратель получит два бюллетеня. В одном будут представлены кандидаты-одномандатники, а в другом – партии, за каждой из которых закреплена территориальная группа.

До 14.00 воскресенья есть возможность вызвать членов участковых избирательных комиссий для голосования на дому. Телефон бердской ТИК 2-64-68. По этому же номеру можно сообщить о нарушениях на участках, при агитации и выборного законодательства.

На утро 13 сентября жалоб в бердский избирком не поступало.

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Аноним, 13 сентября 2020 10:45
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