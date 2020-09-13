Страшное видео: Полыхала 8-этажка в ночь на 13 сентября 2020. Эвакуировали 300 человек

Пожар произошел на мансардном этаже и охватил огромную площадь - 4000 кв. метров. Для жителей горевшего дома в Красноярске приготовили пункты временного размещения.

Крупный пожар в Краснодаре: очевидцы сняли на видео полыхающий восьмиэтажный дом

В ночь на 13 сентября в Краснодаре загорелся восьмиэтажный жилой дом на улице Российской.

— Возгорание возникло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома, пожару присвоен четвертый номер сложности, — сообщили в МЧС.

По данным ТАСС, площадь возгорания сначала составляла 800 кв. м, а затем выросла до 2 500 кв. м. Telegram-канал Baza сообщает, что общая площадь пожара уже достигла 4 000 кв. м.

Возгорание тушат 140 человек и более 40 пожарных машин и спецтехники, однако справиться с огнем пока не удается.

Из горящего здания эвакуировали 300 человек. Данных о пострадавших нет. Для жильцов, эвакуированных из дома, подготовлен пункт временного размещения.

— Пункт временного размещения подготовлен на базе школы. Также выделены автобусы для перевозки туда людей, — сообщил начальник пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк