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Три трупа: раздавил "семерку" Mercedes Gelandewagen на трассе. Погибла семья

10:22 13.09.2020 Фото: vk.com
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Предполагают, что водитель выехавшего на встречку в Алтайском крае внедорожника был пьян. У погибших из ВАЗ-2107 - отец и брат с беременной сестрой - остались маленькие дети.

Три трупа: раздавил семерку Mercedes Gelandewagen на трассе. Погибла семья
водитель Гелендвагена выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2107

В Солтонском районе Алтайского края в субботу, 12 сентября, столкнулись два автомобиля - Mercedes-Benz G-класс (Гелендваген) и ВАЗ-2107. В результате случившегося погибли три человека, сообщает «Инцидент.Барнаул».

По словам очевидцев, водитель Гелендвагена выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2107. Свидетели утверждают, то мужчина был пьян.

Находившиеся во второй машине (отец, брат и сестра) погибли. У погибших остались маленькие дети. По некоторым данным, погибшая женщина была беременной.

Водитель Гелендвагена травм не получил.

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