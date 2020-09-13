Явка низкая: менее 11% проголосовали за депутатов заксобрания в Бердске на утро 13 сентября

Это результаты на 10.00 воскресенья с учетом двух дней предварительных выборов. Территориальный избирком надеется, что в единый день голосования избиратели проявят активность.

Бердчане выбирают депутатов заксобрания три дня

Стали известны промежуточные итоги явки избирателей в Бердске на выборы в законодательное собрание Новосибирской области.

По данным территориальной избирательной комиссии, на 10.00 воскресенья, 13 сентября, выбор сделали 10,6% бердских избирателей. Это 8887 человек.

В статистику вошли итоги голосования досрочно 11 и 12 сентября.

Пока явка на бердские избирательные участи не внушает оптимизма. В ТИКе надеются, что до конца единого дня голосования бердчане проявят активность и придут на выборы.

Напомним, что жители Бердска выбирают сегодня депутатов регионального парламента и по округам №12 и 16, и по партийным спискам. Поэтому на избирательных участках они получают по два бюллетеня — за кандидата-одномандатника и за партию.