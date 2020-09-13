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Явка низкая: менее 11% проголосовали за депутатов заксобрания в Бердске на утро 13 сентября

10:56 13.09.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Это результаты на 10.00 воскресенья с учетом двух дней предварительных выборов. Территориальный избирком надеется, что в единый день голосования избиратели проявят активность.

Явка низкая: менее 11% проголосовали за депутатов заксобрания в Бердске на утро 13 сентября
Бердчане выбирают депутатов заксобрания три дня

Стали известны промежуточные итоги явки избирателей в Бердске на выборы в законодательное собрание Новосибирской области.

По данным территориальной избирательной комиссии, на 10.00 воскресенья, 13 сентября, выбор сделали 10,6% бердских избирателей. Это 8887 человек.

В статистику вошли итоги голосования досрочно 11 и 12 сентября.

Пока явка на бердские избирательные участи не внушает оптимизма. В ТИКе надеются, что до конца единого дня голосования бердчане проявят активность и придут на выборы.

Напомним, что жители Бердска выбирают сегодня депутатов регионального парламента и по округам №12 и 16, и по партийным спискам. Поэтому на избирательных участках они получают по два бюллетеня — за кандидата-одномандатника и за партию.

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От редакции

Вы пойдете на выборы?

Аноним, 13 сентября 2020 12:31
НВР:
Нет. А выбор то где?
Лина, 13 сентября 2020 13:27
И это правильно, не зачем по чужим делам своими ногами бегать.

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