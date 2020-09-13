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Какие дороги отремонтируют в Бердске на деньги "Народного бюджета"? Список

11:21 13.09.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Ремонт проезжей части закончится до конца сентября. Убитые дороги на кладбище и на ул. Промышленной в список-2020 не попали.

Какие дороги отремонтируют в Бердске на деньги Народного бюджета? Список
В Бердске ремонтируют дороги в рамках проекта «Народный бюджет»

В Бердске меняют 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы проводятся в рамках проекта «Народный бюджет». Ранее жители проголосовали за направления проекта и приоритетными стали дороги. На ремонт дорог из областного бюджета выделено 20 миллионов рублей.

«У нас были сжатые сроки для запуска аукциона по выбору подрядчика, ведь сезон для ремонта дорог ограничен погодными условиями. УЖКХ достаточно оперативно провело аукцион и на следующий день был выбран подрядчик. В четверг, 10 сентября, подрядчик зашел на работу», - рассказал Владимир Захаров.

Улицы, которые попали в список, выбрали жители Бердска: дороги на улицах Комсомольской (от Горького до Лелюха, и от Первомайской до Ленина), Боровой (от Павлова до храма), Рогачева (от Боровой до Красной Сибири), Островского (неотремонтированный участок), Красноармейской (от Павлова до Советской), Новосибирской.

Недавно завершился ремонт дорог на улицах Новосибирской, Комсомольской и Боровой, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

Ремонт дорог закончится до конца сентября. На следующий год запланирован ремонт дорог на улицах Черемушной, Промышленной и Полевой (дорога к кладбищу).

Что касается Промышленной, то там отремонтируют 11 тысяч квадратных метров. Ремонт дороги на улице Черемушная планировалось начать в этом году, но до декабря на участке дороги будут прокладывать водовод. Вскрывать новую дорогу для прокладки труб – нецелесообразно.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в рамках осеннего ремонта-2020 дорожники снимут верхний 5-сантиметровый слой асфальта и положат новый.

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