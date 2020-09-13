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Под подозрением: ждут диагноза "коронавирус" 150 жителей Бердска на 13 сентября 2020

11:47 13.09.2020 Фото: pexels.com
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Серди "подозрительных" 98 детей. Еще у 28 бердчан взяли анализы на коронавирусную инфекцию за последние сутки на воскресенье. Результаты тестов станут известны позже.

Под подозрением: ждут диагноза коронавирус 150 жителей Бердска на 13 сентября 2020
Четверых новых зараженных COVID-19 выявили за сутки на 13 сентября в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Под подозрением: ждут диагноза коронавирус 150 жителей Бердска на 13 сентября 2020

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По данным оперативного штаба, на 13 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 150 жителей города, из них детей - 98.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 150 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались за все врем пандемии 254 пациента. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 28 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро воскресенья, 13 сентября, выявили 4 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 258 случая заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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