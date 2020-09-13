Умерли 4 пациента с COVID-19 за сутки на 13 сентября в Новосибирской области. Уже 394 смерти

По данным оперативного штаба, на утро 13 сентября в регионе зарегистрировано 12 093 случая коронавирусной инфекции (+49 за последние сутки), в том числе у 714 детей. 10 856 человек выздоровели (+23 за сутки).
Скончались еще четыре пациента: мужчина, ему было 49 лет, и женщины в возрасте 60 лет, 81 год и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 394 человека.
В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек. На ИВЛ – 5 пациентов.
Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 978.
В больницы районов области госпитализированы 420 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделано 460 832 теста на коронавирус.
Под медицинским наблюдением находятся 1 152 жителя области, 39 086 человек сняты с меднаблюдения.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки в Бердске выявили еще 4 зараженных коронавирусом. Общее число заболевших за все врем пандемии достигло 258.