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Умерли 4 пациента с COVID-19 за сутки на 13 сентября в Новосибирской области. Уже 394 смерти

11:59 13.09.2020 Фото: pexels.com
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Скончались мужчина, ему было 49 лет, и женщины в возрасте 60 лет, 81 год и 86 лет. В отделениях интенсивной терапии региональных больниц находятся 47 человек. На ИВЛ – 5 тяжелых пациентов.

Умерли 4 пациента с COVID 19 за сутки на 13 сентября в Новосибирской области. Уже 394 смерти
Еще 49 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Умерли 4 пациента с COVID 19 за сутки на 13 сентября в Новосибирской области. Уже 394 смерти

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По данным оперативного штаба, на утро 13 сентября в регионе зарегистрировано 12 093 случая коронавирусной инфекции (+49 за последние сутки), в том числе у 714 детей. 10 856 человек выздоровели (+23 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчина, ему было 49 лет, и женщины в возрасте 60 лет, 81 год и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 394 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек. На ИВЛ – 5 пациентов.

Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 978.

В больницы районов области госпитализированы 420 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 460 832 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 152 жителя области, 39 086 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки в Бердске выявили еще 4 зараженных коронавирусом. Общее число заболевших за все врем пандемии достигло 258.

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