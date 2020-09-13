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Погибли двое при крушении самолета. Он рухнул в карьер с водой

12:13 13.09.2020 Фото: МЧС
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Самолет совершил жесткую посадку 12 сентября в окрестностях села Душоново в Подмосковье. Спасатели обнаружили на поверхности затопленного карьера обломки и раскрывшуюся парашютную систему.

Погибли двое при крушении самолета. Он рухнул в карьер с водой
Два человека погибли при крушении самолета в Щелкове

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в подмосковном Щелкове. Тела пилота и его пассажира обнаружили в кабине упавшей в песчаный карьер с водой воздушной машины, сообщает региональное управление МЧС.

Самолет совершил жесткую посадку около четырех часов вечера, 12 сентября, в окрестностях села Душоново. Спасатели обнаружили на поверхности затопленного карьера обломки и раскрывшуюся парашютную систему. Пока сотрудники МЧС обследовали берега, экскаватор поднял SportStar на поверхность – в кабине и были найдены тела пилота и его пассажира. Сам самолет от удара о воду сложился пополам.

Причина крушения легкомоторного самолета чешского производства с регистрационным номером RA-2568G пока не называется. На месте работают следователи.

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