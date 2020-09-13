На опасных автобусах возят детей в школу

Прокурор Каргатского района провел проверку соблюдения законодательства при эксплуатации школьных автобусов и перевозке детей, сообщает прокуратура.
Проверка показала, что МУП «Каргатское автотранспортное предприятие» эксплуатирует школьные автобусы при наличии в них неисправностей.
В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление об устранении нарушений закона, исполнение требований находится на контроле.
В отношении водителя транспортного средства и механика предприятия возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ, которые рассмотрены, назначены наказания в виде административного штрафа.
Устранение нарушений взято в прокуратуре на контроль.