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К войне уровня Второй мировой призвал готовиться глава штаба ВВС США

13:40 13.09.2020 Фото: © Kevin Dietsch/Pool via AP
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"Для победы в будущей войне с Россией и Китаем ВВС должны избавиться от устаревшего оборудования и программ, которые не могут помочь противостоять будущим угрозам", - отмечается в тексте.

К войне уровня Второй мировой призвал готовиться глава штаба ВВС США
Генерал Чарльз Браун заявил, что для победы в будущей войне с Россией и Китаем ВВС должны избавиться от устаревшего оборудования и программ, которые не могут помочь противостоять будущим угрозам

Новый начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун оценил потери и риски возможного военного конфликта Соединенных Штатов с Россией или Китаем со Второй мировой войной. Выдержки из доклада генерала "Ускорить изменения или проиграть" опубликовал в пятницу вечером американский еженедельник Defense News.

"Для победы в будущей войне с Россией и Китаем ВВС должны избавиться от устаревшего оборудования и программ, которые не могут помочь противостоять будущим угрозам", - отмечается в тексте, перевело ТАСС.

По его мнению, нагрузка на бюджет заставит принять сложные структурные решения, от которых нельзя будет уклониться. Предыдущие шаги, отметил Браун, не отвечают быстро меняющимся элементам в противостоянии с Москвой и Пекином.

Возможная война с сопоставимой по потенциалу страной, полагает генерал, не будет похожа на конфликт последних двух десятилетий. "Будущая война не останется далеко от наших границ. <...> ВВС должны быть готовы к борьбе с потерями и рисками для страны, более сопоставимыми со Второй мировой войной", - говорится в докладе.

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