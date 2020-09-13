13.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто / Общество

Самый популярный автомобиль с пробегом назвали в России

14:00 13.09.2020 Фото: https://pixabay.com/
0

Так, Ford Focus в модельном рейтинге, составленном за 8 месяцев 2020 года, сумел обойти LADA 2114 (хэтчбек Samara) и стать единоличным лидером вторичного рынка.

Самый популярный автомобиль с пробегом назвали в России
В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, а также Hyundai Solaris и KIA Rio

Интересный факт установили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», исследуя вторичный рынок легковых автомобилей в России по итогам августа. Так, Ford Focus в модельном рейтинге, составленном за 8 месяцев 2020 года, сумел обойти LADA 2114 (хэтчбек Samara) и стать единоличным лидером вторичного рынка.

Как отмечают эксперты агентства, второй месяц подряд отечественная модель не попадает в тройку самых покупаемых подержанных машин в стране. В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, а также Hyundai Solaris и KIA Rio. Но если по итогам 7 месяцев LADA 2114 еще оставалась лидером вторичного рынка (подробности – здесь), то в августе картина поменялась.

Так, за 8 месяцев жители нашей страны приобрели 77,6 тыс. автомобилей Ford Focus с пробегом. А вот «четырнадцатая» модель разошлась тиражом в 76,7 тыс. экземпляров. Замыкает тройку лидеров вторичного рынка по итогам января – августа Hyundai Solaris (70,1 тыс. шт.). На четвертом месте – KIA Rio (69,1 тыс. шт.).

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас какой автомобиль?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

13 сентября - День парикмахера в России
14:50 13-09-2020
13 сентября - День парикмахера в России
БердскЗаразились коронавирусом 49 человек за сутки на 13 сентября в Новосибирской области. Всего 12 093 заболевших
14:43 13-09-2020
Заразились коронавирусом 49 человек за сутки на 13 сентября в Новосибирской области. Всего 12 093 заболевших
Назван снижающий давление продукт. Вы удивитесь, но он еще сжигает жир
14:40 13-09-2020
Назван снижающий давление продукт. Вы удивитесь, но он еще сжигает жир
Беспрецедентного взлета доллара и евро осенью и обрушения рубля прогнозируют экономисты
14:20 13-09-2020
Беспрецедентного взлета доллара и евро осенью и обрушения рубля прогнозируют экономисты
Бердск«Дураку ясно, кто победит на выборах», уверены жители Бердска. А вы уже проголосовали? 1
14:19 13-09-2020
«Дураку ясно, кто победит на выборах», уверены жители Бердска. А вы уже проголосовали?
Самый популярный автомобиль с пробегом назвали в России
14:00 13-09-2020
Самый популярный автомобиль с пробегом назвали в России
К войне уровня Второй мировой призвал готовиться глава штаба ВВС США
13:40 13-09-2020
К войне уровня Второй мировой призвал готовиться глава штаба ВВС США
БердскВыбрали депутатов заксобрания 2% или 1690 человек за 2 часа в Бердске 13 сентября 2020
13:24 13-09-2020
Выбрали депутатов заксобрания 2% или 1690 человек за 2 часа в Бердске 13 сентября 2020
На опасных автобусах возят детей в школу
13:17 13-09-2020
На опасных автобусах возят детей в школу
На видео попали соревнующиеся в копке могил на скорость могильщики Томска
13:00 13-09-2020
На видео попали соревнующиеся в копке могил на скорость могильщики Томска