Назван снижающий давление продукт. Вы удивитесь, но он еще сжигает жир

В результате все добровольцы потеряли пять процентов от своего первоначального веса, снизив также процент жира в области талии

Исследователи из Калифорнийского университета пришли к выводу, что регулярное употребление фисташек - без добавок - способствует похудению и снижению кровяного давления.

Выводы были сделаны на основе эксперимента с участием нескольких десятков добровольцев, половина из которых в течение четырех месяцев ежедневно употребляла чуть более 40 граммов фисташек. Также все добровольцы получили рекомендации по способам увеличения физических нагрузок и питанию с учетом ограничения калорийности, передает La Vanguardia.

В результате все добровольцы потеряли пять процентов от своего первоначального веса, снизив также процент жира в области талии.