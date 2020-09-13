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Назван снижающий давление продукт. Вы удивитесь, но он еще сжигает жир

14:40 13.09.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Регулярное употребление фисташек - без добавок - способствует похудению и снижению кровяного давления.

Назван снижающий давление продукт. Вы удивитесь, но он еще сжигает жир
В результате все добровольцы потеряли пять процентов от своего первоначального веса, снизив также процент жира в области талии

Исследователи из Калифорнийского университета пришли к выводу, что регулярное употребление фисташек - без добавок - способствует похудению и снижению кровяного давления.

Выводы были сделаны на основе эксперимента с участием нескольких десятков добровольцев, половина из которых в течение четырех месяцев ежедневно употребляла чуть более 40 граммов фисташек. Также все добровольцы получили рекомендации по способам увеличения физических нагрузок и питанию с учетом ограничения калорийности, передает La Vanguardia.

В результате все добровольцы потеряли пять процентов от своего первоначального веса, снизив также процент жира в области талии.

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