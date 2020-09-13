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Гранитная столешница раздавила 5-летнего мальчика на свадьбе

15:20 13.09.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Во время свадьбы мальчик залез на стол с гранитной столешницей и, слезая обратно, схватился за ее край, чтобы сохранить равновесие.

Гранитная столешница раздавила 5 летнего мальчика на свадьбе
Ребенка доставили в местную больницу, но от полученных повреждений он умер

Пятилетний мальчик умер в результате несчастного случая во время свадьбы в окрестностях Чикаго. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию.
Семья ребенка прибыла на свадебное торжество в отель Drake Hotel из Гленвью, штат Иллинойс.
Во время свадьбы мальчик залез на стол с гранитной столешницей и, слезая обратно, схватился за ее край, чтобы сохранить равновесие. В результате этого столешница упала ему на голову и нанесла тяжелые травмы.

Ребенка доставили в местную больницу, но от полученных повреждений он умер.
После случившегося в интернете запустили сбор средств для помощи матери ребенка.

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Ужасная трагедия.

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