Гранитная столешница раздавила 5-летнего мальчика на свадьбе

Во время свадьбы мальчик залез на стол с гранитной столешницей и, слезая обратно, схватился за ее край, чтобы сохранить равновесие.

Ребенка доставили в местную больницу, но от полученных повреждений он умер

Пятилетний мальчик умер в результате несчастного случая во время свадьбы в окрестностях Чикаго. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию.

Семья ребенка прибыла на свадебное торжество в отель Drake Hotel из Гленвью, штат Иллинойс.

Во время свадьбы мальчик залез на стол с гранитной столешницей и, слезая обратно, схватился за ее край, чтобы сохранить равновесие. В результате этого столешница упала ему на голову и нанесла тяжелые травмы.



Ребенка доставили в местную больницу, но от полученных повреждений он умер.После случившегося в интернете запустили сбор средств для помощи матери ребенка.