Тяжелая жизнь стриптизерши: из уст Стефани Паломарес

Девушка пожаловалась на регулярные преследования поклонников, которые досаждали ей по дороге от работы до дома. Один из них часто сообщал в полицию, что в доме стриптизерши якобы происходят преступления.

Она работала в клубах в Лас-Вегасе, ей нравились живые выступления перед публикой, но, по словам 26-летней танцовщицы, ей пришлось уволиться из-за тревоги и неприятных ситуаций

Экс-стриптизерша Стефани Паломарес рассказала об опасностях бывшей работы, из-за которых ей пришлось сменить сферу деятельности. Об этом пишет The Mirror.

Она работала в клубах в Лас-Вегасе, ей нравились живые выступления перед публикой, но, по словам 26-летней танцовщицы, ей пришлось уволиться из-за тревоги и неприятных ситуаций.

Паломарес часто обменивалась телефонами с клиентами и находилась с ними на связи за пределами клуба. Однажды жена одного из ее постоянных клиентов увидела, как ее муж переписывается с девушкой, после чего, узнав место работы Паломарес, порезала все шины на ее машине и на автомобиле своего спутника жизни. Уличить виновную удалось с помощью камер видеонаблюдения на парковке клуба.

Девушка пожаловалась на регулярные преследования поклонников, которые досаждали ей по дороге от работы до дома. Один из них часто сообщал в полицию, что в доме стриптизерши якобы происходят преступления.

Сейчас Паломарес зарабатывает на жизнь через социальные сети, у нее более 1,7 млн подписчиков в Instagram, и она утверждает, что не вернется в стриптиз-клубы.