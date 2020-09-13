13.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Тяжелая жизнь стриптизерши: из уст Стефани Паломарес

15:40 13.09.2020 Фото: https://www.instagram.com/mspalomares
0

Девушка пожаловалась на регулярные преследования поклонников, которые досаждали ей по дороге от работы до дома. Один из них часто сообщал в полицию, что в доме стриптизерши якобы происходят преступления.

Тяжелая жизнь стриптизерши: из уст Стефани Паломарес
Она работала в клубах в Лас-Вегасе, ей нравились живые выступления перед публикой, но, по словам 26-летней танцовщицы, ей пришлось уволиться из-за тревоги и неприятных ситуаций
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Тяжелая жизнь стриптизерши: из уст Стефани Паломарес

Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек СидаковЗа интимные видео несостоявшуюся жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Не простили позораЕщё 196 новостей

Экс-стриптизерша Стефани Паломарес рассказала об опасностях бывшей работы, из-за которых ей пришлось сменить сферу деятельности. Об этом пишет The Mirror.

Она работала в клубах в Лас-Вегасе, ей нравились живые выступления перед публикой, но, по словам 26-летней танцовщицы, ей пришлось уволиться из-за тревоги и неприятных ситуаций.

Паломарес часто обменивалась телефонами с клиентами и находилась с ними на связи за пределами клуба. Однажды жена одного из ее постоянных клиентов увидела, как ее муж переписывается с девушкой, после чего, узнав место работы Паломарес, порезала все шины на ее машине и на автомобиле своего спутника жизни. Уличить виновную удалось с помощью камер видеонаблюдения на парковке клуба.

Девушка пожаловалась на регулярные преследования поклонников, которые досаждали ей по дороге от работы до дома. Один из них часто сообщал в полицию, что в доме стриптизерши якобы происходят преступления.
Сейчас Паломарес зарабатывает на жизнь через социальные сети, у нее более 1,7 млн подписчиков в Instagram, и она утверждает, что не вернется в стриптиз-клубы.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы работали в стриптизе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года 2
18:12 13-09-2020
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года
Как будут учиться школьники в 2021 году? Продлят антиковидный режим?
17:57 13-09-2020
Как будут учиться школьники в 2021 году? Продлят антиковидный режим?
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий 1
17:52 13-09-2020
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий
Отпилила себе руку ради страховки в 1 млн евро девушка с помощью жениха
17:46 13-09-2020
Отпилила себе руку ради страховки в 1 млн евро девушка с помощью жениха
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня 14
17:46 13-09-2020
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
17:45 13-09-2020
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
17:45 13-09-2020
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3930
17:44 13-09-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
17:42 13-09-2020
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей 20
17:39 13-09-2020
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей