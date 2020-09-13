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«Дураку ясно, кто победит на выборах», уверены жители Бердска. А вы уже проголосовали?

14:19 13.09.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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13 сентября, в основной день голосования, бердчане выбирают депутатов заксобрания на следующие 5 лет. Некоторые избиратели сомневаются в честных выборах, предполагая, что «уже все нарисовали».

«Дураку ясно, кто победит на выборах», уверены жители Бердска. А вы уже проголосовали?
Выборы депутатов заксобрания в Бердске в самом разгаре

Несмотря на трехдневное голосование, избиратели Бердска неохотно делают свой выбор за депутатов заксобрания Новосибирской области. Сегодня, 13 сентября, последний и основной день выборов. Досрочно бердчане имели возможность проголосовать 11 и 12 сентября. Но этими днями воспользовалось менее 10% горожан, имеющих право голоса.

Между тем, конкуренция среди кандидатов депутаты серьезная: на 38 одномандатных округов по всей области претендуют 172 кандидата. В Бердске по округу №12 соперничают 5 человек, на округе №16 — четверо. Такое количество кандидатов практически на всех региональных округах. А еще 10 партий со своими списками.

Происходящее спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, проголосовавший 13 сентября в Бердске — по месту жительства, назвал происходящее честной борьбой. Кстати, сам Шимкив баллотируется по искитимскому округу №13. По его словам, итоги сентябрьского голосования станут оценкой пяти годам работы депутатского корпуса.

На бердских избирательных округах ажиотажа пока не наблюдается. Очереди из желающих проголосовать не стоят. Но отличие нынешних выборов — большое число наблюдателей, в том числе и общественных. На участке №1341, что расположен в политехническом колледже, например, 5 наблюдателе. За ходом голосования следят представители «Новых людей», ЛДПР и от кандидатов-одномандатников. Наблюдатели в том числе ездят на голосование на дому вместе с членами УИК.

Они фиксируют в блокнот каждый факт опускания бюллетеней в избирательную урну.
- Пока нарушений не увидели. Все спокойно. На 13.00 у нас проголосовало 90 человек. 11 сентября — 79, 12-го — 67. Очевидно, что люди активизировались в воскресенье, - оценил наблюдатель от либеральных демократов, собирающийся остаться и на подсчет голосов, как бы долго он не затянулся.

Пожилой бердчанин Николай пошел голосовать, при этом отметил, что «система выборов в России идиотская», а результат уже предрешен заранее.

- Вы верите в порядочность этих выборов? Никто не верит. Дураку ясно, что уже придумали за нас, кто победит. Уверен, что уже поставили цифру, уже все нарисовали — сколько процентов проголосуют за «Единую Россию». Как Лукашенко решил выпендриться перед всем миром, дескать, его любит 80% граждан Белоруссии. А где эта любовь? Вот она на улицах вся и вылилась. Написал бы 57%. Неужели не знал настроение белорусов. Пусть мой выбор остается в секрете. Иду голосовать, чтобы добавить вес моему кандидату, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Николай на входе на избирательный участок.

На некоторых бердских участках звучит музыка, создавая праздничное настроение. Члены УИК сверяют данные паспорта с записи в амбарных книгах, выдают бюллетени. Полицейские дежурят на каждом участке, следят за порядком. В территориальном избиркоме принимают отчеты от УИК и передают данные в облизбирком. И так до 20.00. Пока не закроются все 47 избирательных участков в Бердске. А после бюллетени разложат по стопочкам — за кандидатов и за партии. Предположительно, уже к полуночи станет известно, каких депутатов регионального парламента выбрали себе бердчане.

«Дураку ясно, кто победит на выборах», уверены жители Бердска. А вы уже проголосовали?
Николай уверен, что также, как он, думают многие бердчане и россияне
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От редакции

Итоги выборов будут честными?

Аноним, 13 сентября 2020 14:46
НВР:
Нет

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