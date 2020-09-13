Кто из россиян получит 50 000 рублей от государства? Деньги полагаются не всем

Семьям, которые претендуют на выплаты, необходимо обратиться в местное отделение соцзащиты или МФЦ. Именно там можно узнать о возможности получения пособия.

Ряд россиян сможет получить дополнительные 50 тысяч рублей. Кому достанутся деньги?

Россияне смогут получить новое пособие от государства. Правда, правом на него обладает определенная категория граждан. Об этом сообщает primpress.ru.

Рассчитывать на дополнительные крупные выплаты в 50 тысяч рублей с июня текущего года могут имеющие право на материнский капитал семьи.

Сообщается, что они полагаются тем семьям, в которых второй и последующие дети родились или были усыновлены до конца 2016 года. Кроме того, рассчитывать на пособие смогут те, у кого ребенок появился с начала 2017 до 31 декабря 2020 года.

Отмечается, что многие семьи до сих пор не воспользовались материнским капиталом. Сейчас у них есть возможность получить часть средств. Правда, если такая программа предусмотрена в регионе.

— Если семья уже тратила средства из материнского капитала, то за 2020 год она может получить 50 тысяч рублей, а в 2021 году — оставшиеся средства за вычетом уже полученных и 50 тысяч за этот год, — сообщает издание.

Семьям, которые претендуют на выплаты, необходимо обратиться в местное отделение соцзащиты или МФЦ. Именно там можно узнать о возможности получения пособия.

— Чтобы оформить выплату за 2020 год, заявление необходимо подать до 1 апреля 2021 года, за 2021 год — с 1 января до 1 декабря 2021 года, — добавляет издание.