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Кто из россиян получит 50 000 рублей от государства? Деньги полагаются не всем

16:20 13.09.2020 Фото: pixabay.com
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Семьям, которые претендуют на выплаты, необходимо обратиться в местное отделение соцзащиты или МФЦ. Именно там можно узнать о возможности получения пособия.

Кто из россиян получит 50 000 рублей от государства? Деньги полагаются не всем
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Сюжет: Все пособия Путина
Кто из россиян получит 50 000 рублей от государства? Деньги полагаются не всем

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Россияне смогут получить новое пособие от государства. Правда, правом на него обладает определенная категория граждан. Об этом сообщает primpress.ru.

Рассчитывать на дополнительные крупные выплаты в 50 тысяч рублей с июня текущего года могут имеющие право на материнский капитал семьи.

Сообщается, что они полагаются тем семьям, в которых второй и последующие дети родились или были усыновлены до конца 2016 года. Кроме того, рассчитывать на пособие смогут те, у кого ребенок появился с начала 2017 до 31 декабря 2020 года.

Отмечается, что многие семьи до сих пор не воспользовались материнским капиталом. Сейчас у них есть возможность получить часть средств. Правда, если такая программа предусмотрена в регионе.

— Если семья уже тратила средства из материнского капитала, то за 2020 год она может получить 50 тысяч рублей, а в 2021 году — оставшиеся средства за вычетом уже полученных и 50 тысяч за этот год, — сообщает издание.

Семьям, которые претендуют на выплаты, необходимо обратиться в местное отделение соцзащиты или МФЦ. Именно там можно узнать о возможности получения пособия.

— Чтобы оформить выплату за 2020 год, заявление необходимо подать до 1 апреля 2021 года, за 2021 год — с 1 января до 1 декабря 2021 года, — добавляет издание.

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