Скончались 94 человека с COVID-19 за сутки на 13 сентября в России. Выявили 5449 зараженных

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5449, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса 13 сентября.
Темп прироста составил полпроцента. Примерно у четверти заразившихся нет симптомов.
В числе регионов с наибольшим количеством подтвержденных тестов Москва (690), Санкт-Петербург (206), Подмосковье (166), Ростовская (162) и Нижегородская (159) области.
Всего один новый случай коронавируса за сутки зарегистрировали на Чукотке. Нет новых заболевших в Ненецкой автономии.
Умерли еще 94 человека (всего — 18 578). Из медучреждений выписали 2690 пациентов (876 225).
Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 1 062 811 случаев заболевания.