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Скончались 94 человека с COVID-19 за сутки на 13 сентября в России. Выявили 5449 зараженных

15:08 13.09.2020 Фото: pexels.com
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Всего за время пандемии в стране умерло 18 578 пациентов. Из госпиталей выписали 876 225 человек (+2690), зарегистрировано 1 062 811 случаев заболевания коронавирусом.

Скончались 94 человека с COVID 19 за сутки на 13 сентября в России. Выявили 5449 зараженных
В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скончались 94 человека с COVID 19 за сутки на 13 сентября в России. Выявили 5449 зараженных

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Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5449, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса 13 сентября.

Темп прироста составил полпроцента. Примерно у четверти заразившихся нет симптомов.

В числе регионов с наибольшим количеством подтвержденных тестов Москва (690), Санкт-Петербург (206), Подмосковье (166), Ростовская (162) и Нижегородская (159) области.

Всего один новый случай коронавируса за сутки зарегистрировали на Чукотке. Нет новых заболевших в Ненецкой автономии.

Умерли еще 94 человека (всего — 18 578). Из медучреждений выписали 2690 пациентов (876 225).

Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 1 062 811 случаев заболевания.

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