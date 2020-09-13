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Лежат в инфекционке и ждут своей участи 1414 "коронавирусных" пациентов в Новосибирской области на 13 сентября 2020

16:40 13.09.2020 Фото: pexels.com
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Госпитализированы 16 детей. В новосибирских больницах находятся 978, а в районных стационарах - 420 взрослых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на него.

Лежат в инфекционке и ждут своей участи 1414 коронавирусных пациентов в Новосибирской области на 13 сентября 2020
Заразились коронавирусом 49 человек за сутки на 13 сентября в Новосибирской области. Всего 12 093 заболевших
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Лежат в инфекционке и ждут своей участи 1414 коронавирусных пациентов в Новосибирской области на 13 сентября 2020

Лежат в инфекционке и ждут своей участи 1414 "коронавирусных" пациентов в Новосибирской области на 13 сентября 2020Скончались 94 человека с COVID-19 за сутки на 13 сентября в России. Выявили 5449 зараженныхЕщё 1977 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 13 сентября в регионе зарегистрировано 12 093 случая коронавирусной инфекции (+49 за последние сутки), в том числе у 714 детей. 10 856 человек выздоровели (+23 за сутки), сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Скончались еще четыре пациента: мужчина, ему было 49 лет, и женщины в возрасте 60 лет, 81 год и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 394 человека, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек. На ИВЛ – 5 пациентов.

Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 978.

В больницы районов области госпитализированы 420 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 460 832 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 152 жителя области, 39 086 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки в Бердске выявили еще 4 зараженных коронавирусом. Общее число заболевших за все врем пандемии достигло 258.

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