Лежат в инфекционке и ждут своей участи 1414 "коронавирусных" пациентов в Новосибирской области на 13 сентября 2020

Госпитализированы 16 детей. В новосибирских больницах находятся 978, а в районных стационарах - 420 взрослых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на него.

Заразились коронавирусом 49 человек за сутки на 13 сентября в Новосибирской области. Всего 12 093 заболевших

По данным оперативного штаба, на утро 13 сентября в регионе зарегистрировано 12 093 случая коронавирусной инфекции (+49 за последние сутки), в том числе у 714 детей. 10 856 человек выздоровели (+23 за сутки), сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Скончались еще четыре пациента: мужчина, ему было 49 лет, и женщины в возрасте 60 лет, 81 год и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 394 человека, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек. На ИВЛ – 5 пациентов.

Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 978.

В больницы районов области госпитализированы 420 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 460 832 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 152 жителя области, 39 086 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки в Бердске выявили еще 4 зараженных коронавирусом. Общее число заболевших за все врем пандемии достигло 258.