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Лидирует с явкой в 74% дом престарелых им. Калинина на выборах депутатов заксобрания в Бердске

15:52 13.09.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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На 15.00 воскресенья проголосовало 16,6% или 13 936 бердчан-избирателей. Среди аутсайдеров участки, охватывающие частный сектор. В фаворитах по явке лицей №6 и соседняя спортшкола «Олимп».

Лидирует с явкой в 74% дом престарелых им. Калинина на выборах депутатов заксобрания в Бердске
47 избирательных участков Бердска закроются 13 сентября в 20.00

Стали известны данные о явке на выборы депутатов заксобрания в Бердске на 15.00 воскресенья, 13 сентября. Напомним, что сегодня проходит третий и основной день голосования.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в территориальной избирательной комиссии, уже проголосовало 13 936 избирателей. Или 16,6%. Таким образом за три часа свой выборы сделали 4% избирателей. На полдень воскресенья бюллетени заполнили 10 577 или 12,6% общего числа бердчан, имеющих право голоса.

По округу №12, к которому относится Бердск проголосовало на 3 часа дня 4822 человека (19,8%), по 16-у округу — 9114 (15,3%).

По официальной информации, лидером по явке традиционно является дом престарелых им. Калинина, где проголосовало уже 73,9% избирателей. Относительно высокую явку показывают избирательные участки в школе №12 (22,4%), в ДК «Родина» (22,6%), в спортшколе «Олимп» (22,7%), в лицее №6 (24,3%).

В аутсайдерах на 15.00 воскресенья числятся участки, расположенные в БЭМТе (14%), в школе №5 (12%), в здании ЦМУ на ул. Пушкина, 38 (11,3%), в школе №8 (12,5%). Как отметили в бердском ТИК,традиционно низкую явку показывают избирательные округа, охватывающие частный сектор.

Напомним, что избирательные участки закроются в 20.00. А после начнется подсчет голосов, который определит, кто из кандидатов-одномандатников и какая из партий победила, заручившись поддержкой большинства избирателей. И кто будет представлять интересы бердчан в региональном парламенте следующие 5 лет.

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