Выгорели полностью десятки квартир на мансардном этаже 8-этажки из-за короткого замыкания. Погорельцам выплатят матпомощь

Пострадавшие семьи уже заселяют в гостиницу «Кавказ». Жители горевшего дома ждут, когда им разрешат войти в пострадавшие квартиры. Погибших и пострадавших нет.

После пожара в доме по ул. Российской в Краснодаре введён локальный режим ЧС

Предположительной причиной пожара в доме по ул. Российской, 267/6 в Краснодаре стала неисправная электропроводка, сообщили в городской администрации. После завершения работы экспертов в здании начнут демонтаж опасных конструкций. Всем пострадавшим выплатят материальную помощь из городского бюджета. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям провел глава Краснодара Евгений Первышов.

— Ночью по ул. Российской, 267/6 произошел большой пожар в многоквартирном доме. Слова благодарности пожарным — за оперативность действий. Главное — удалось не допустить жертв, травм, причинения вреда здоровью. Сейчас предстоит оказать первую помощь тем, чьи квартиры пострадали в результате пожара. Разместим всех в гостинице, обеспечим постоянным горячим питанием на период ликвидации последствий пожара. Вводится локального режима ЧС — это необходимо для обеспечения выплат материальной помощи жильцам сгоревших квартир, — сказал Евгений Первышов.

В работе комиссии приняли участие заместители главы города, глава Прикубанского округа Александр Журавлев, начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин, представители МЧС России по Краснодарскому краю.

В 8-этажном доме по ул. Российской, 267/6 — 384 квартиры, полностью выгорели квартиры, расположенные на мансардном этаже. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. На месте пожара продолжает работу экспертная лаборатория.

По поручению главы города Евгения Первышова был создан оперативный штаб для помощи жителям. Ответственный — глава Калининской сельской администрации Виталий Катунин.

Пострадавшие семьи уже заселяют в гостиницу «Кавказ» — по состоянию на 10.00 там размещены 62 человека. Им организовано горячее питание. При необходимости будет выделена еще одна гостиница.

В пункте временного размещения в школе номер 66 дежурят бригады скорой помощи. Организована психологическая помощь.

Часть жителей дома до сих пор находится во дворе — ждут возможности зайти в свои квартиры. После завершения работ, которые ведет МЧС, начнется уборка мусора и разбор конструкций разбор пострадавших конструкций зданий.

В течение дня будет организована опись имущества, возле дома установят круглосуточную охрану. У жильцов сгоревших квартир принимают заявки на восстановление документов — эту работу начнут с 14 сентября.

Организованы пункты сбора гуманитарной помощи — по ул. им. Евгении Жигуленко, 4 и ул. Российской, 12.

Пожар в 8-этажном доме по ул. Российской, 267/6 произошел ночью 13 сентября. Площадь возгорания составила 4,4 тыс. кв. м. были эвакуированы 300 жильцов дома. Пункт временного размещения организовали в школе № 66 по ул. Уссурийской, 2. На месте ситуацию контролировали исполняющий обязанности главы Краснодара Виталий Косенко и заместитель главы города Андрей Дорошев.