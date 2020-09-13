7 лучших пар знаков зодиака. Если они найдут друг дурга, будут счастливы до гробовой доски, уверены астрологи

7 лучших пар среди всех Знаков Зодиака

Какая пара не может без авантюр, а какая предпочтет остаться дома - ниже представлены лучшие союзы среди Знаков Зодиака

Каждая девушка хоть раз в жизни задавалась вопросом: "Подходим ли мы друг другу с моим любимым?" И в такие моменты гороскопы всегда приходят на помощь. Понятно, что есть удачные и неудачные союзы в соответствии с знаком зодиака. Ниже представлены 7 лучших пар среди всех Знаков Зодиака.

Рак и Скорпион

Это тот случай, когда противоположности притягиваются. Рак прекрасно дополняет Скорпиона, а Скорпион Рака. Скорпионы по своей натуре никогда не покажут то, какими они могут быть мягкими и добрыми, поэтому Раки, которые очень хорошо чувствуют людей, смогут найти подход к водному знаку. С другой стороны, Ракам нужен кто-то, кто может заставить их поверить и проявить себя, или в случае чего, защитить. С этой ролью прекрасно справятся Скорпионы.

Стрелец и Рыбы

Эта пара будет прекрасно понимать друг друга на эмоциональном уровне. Их интересы скорее всего будут совпадать. Но при этом Рыбы смогут остановить приключенческих Стрельцов от необдуманных действий и немного приземлить их. Рыбы мягкий знак, и им нужен тот, кто может понять в трудную минуту, а Стрельцы и не против. Главное в этих отношениях не заходить слишком далеко и не стать зависимыми друг от друга.

Дева и Козерог

Эту пару видно из далека – сильные, уверенные в себе люди. У них похожие цели в жизни, оба упорны и всегда достигают своих мечт. Им не нужно будет друг с другом сюсюкаться и нежиться просто так. Конечно, понадобиться время, чтобы открыться друг другу, но после эту пару нельзя будет раззадорить – они будут всегда вместе.

Лев и Весы

Эта пара будет понимать друг друга эмоционально. При этом, Лев сможет получить то внимание, которого всегда хочет, а неуверенные Весы смогут положиться на партнера. При этом они оба общительны и наверняка имеют много общих друзей и знакомых. Им никогда не будет скучно вдвоем. И Лев и Весы любят прикосновения и физическое ощущения любви, так что даже на этом уровне все будет у них прекрасно.

Овен и Близнецы

Это та самая пара, которая постоянно выставляет свои фотографии в Инстаграм. Они любят отдых, путешествия и друг друга. И никакие преграды им не помешают. Немного ветряные и рассеянные, но для Близнецов и Овнов это не проблема, особенно в начале отношений. Главное, чтобы потом пара смогла выстроить точные рамки отношений – насколько у них все легко и непринужденно даже спустя года.

Телец и Рак

Эти знаки очень чувствительные. Им важно понимать, что их любимый человек думает только о них. Поэтому ревности в этом союзе возникнуть не должно. Более того, оба знака приземленные, и не особо любят сильные перемены. Так что вряд ли Телец потащит Рака переехать на другой конец света. Скорее они останутся дома и в романтической обстановке, с бокалом вина, пересмотрят любимый фильм.

Водолей и Водолей

Редко одинаковые знаки сходятся, но это не тот случай. Водолеи прекрасно понимают друг друга и что именно им нужно от жизни. Их порой странные идеи не будут казаться полным бредом, а также они получат именно ту поддержку, которую ожидают услышать.

Не расстраивайтесь, если здесь нет вашей пары. Это всего лишь общее описание совместимости, если вы хотите точно узнать, подходите ли со своим человеком друг другу, лучше обратитесь к специалисту.

Источник: https://astro.clutch.ua/