13.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Раздавило насмерть плитами двух мальчиков в заброшенном доме. СК возбудил уголовное дело

17:09 13.09.2020 Фото: vk.com/id24931871
0

Третий подросток остался жив. Власти Удмуртии пообещали провести тщательное расследование и наказать виновных.

Раздавило насмерть плитами двух мальчиков в заброшенном доме. СК возбудил уголовное дело
Установлено, что мальчики находились внутри опасной постройки втроем

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух подростков в одном из заброшенных домов Сарапула, об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК Удмуртии.

Трагедия произошла днем в субботу, 12 сентября. Подростки пробрались в заброшенный дом, и у ветхой постройки рухнули перекрытия. На данный момент известно, что несовершеннолетние находились в доме втроем. Один из них чудом выжил.

– Два подростка оказались под завалами дома. В ходе поисковых мероприятий были обнаружены тела погибших – жители города Сарапула 13 и 14 лет, третий - не пострадал, - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, следователями проводится осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.

Глава Сарапула Александр Ессен сообщил на своей официальнйо странице «ВКонтакте», что администрация города поможет семьям, в которых погибли дети.

– Сегодня в Сарапуле случилась трагедия – погибли два подростка. Мы вместе с правоохранительными органами проведём самое тщательное расследование. Виновные будут наказаны, – написал он. – Я приношу самые искренние соболезнования семьям ребят. Вы не останетесь один на один с бедой, мы вас обязательно поддержим и поможем в решении всех возникающих вопросов.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кого признают виновным в смерти детей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года 2
18:12 13-09-2020
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года
Как будут учиться школьники в 2021 году? Продлят антиковидный режим?
17:57 13-09-2020
Как будут учиться школьники в 2021 году? Продлят антиковидный режим?
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий 1
17:52 13-09-2020
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий
Отпилила себе руку ради страховки в 1 млн евро девушка с помощью жениха
17:46 13-09-2020
Отпилила себе руку ради страховки в 1 млн евро девушка с помощью жениха
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня 14
17:46 13-09-2020
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
17:45 13-09-2020
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
17:45 13-09-2020
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3930
17:44 13-09-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
17:42 13-09-2020
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей 20
17:39 13-09-2020
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей