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3 самых ненадежных знака зодиака. Они не держат слово. Их всего лишь три

17:10 13.09.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Эти знаки Зодиака очень непостоянны. Может, в том и нет их вины — просто у них семь пятниц на неделе, а решения меняются по десять раз на дню. Зато с ними точно не соскучишься!

3 самых ненадежных знака зодиака. Они не держат слово. Их всего лишь три
Астрологи назвали знаки Зодиака, которые уж слишком непостоянны в своих решениях

Названы знаки Зодиака, которые никогда не держат свое слово: на них нельзя положиться

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые уж слишком непостоянны в своих решениях. Волей судьбы так уж вышло, что они просто не умеют держать свое слово.
Как порой хочется просто довериться человеку, положиться на него и понимать, что ты находишься за каменной стеной — он тебя не предаст, не обманет, он в ответе за свои действия и слова. Однако не всем везет встретить такого партнера. Астрологи уверены, что некоторые знаки Зодиака просто патологически не способны держать свое слово.

Эти знаки Зодиака очень непостоянны. Может, в том и нет их вины — просто у них семь пятниц на неделе, а решения меняются по десять раз на дню. Зато с ними точно не соскучишься!

Кто же они, эти неверные бабочки?

Знаки Зодиака, на которых нельзя положиться

Весы
Весы вовсе не хотят никого предавать. Это очень добрые и эмоциональные люди, отзывчивые и с доброй душой. Но у них на судьбе написано быть нерешительными и колеблющимися. Эти знаки Зодиака просто не могут определиться со своими решениями и выбором. Не то что бы они прямо обманывают или не держат слово, просто они видят все варианты развития событий и думают о том, правильно ли поступили, действительно ли этот выбор лучший, а что будет если сделать иначе? В отношениях Весам нужен уверенный в себе партнер, который просто сможет их направлять по жизни.

Рак
Кто бы мог подумать, что душки-Раки войдут в этот список? Но это так. Эти добродушные семьянины, люди любви и чести, на самом деле слишком эмоциональны, впечатлительны и ранимы. Их ранить проще простого. Неосторожное слово может их больно задеть в самое сердце. И, конечно, после этого Раки начинают поступать импульсивно, противореча своим словам и действиям. Эти знаки Зодиака вовсе не стремятся предавать, просто им становится больно, а когда людям больно, они порой совершают нелогичные и необдуманные поступки.

Близнецы

А вот у Близнецов непостоянство — самая постоянная черта характера. Звучит противоречиво, не так ли? Эти знаки Зодиака — это два разных человека, которые уживаются в одном теле. Это приспособленцы и сорвиголовы, которые всегда держат нос по ветру и моментально подстраиваются под обстоятельства. Но Близнецы тоже не стремятся никого предавать намеренно. Они, наоборот, всем стремятся угодить. Если Близнецов пригласили на встречу, они обязательно согласятся, так как не хотят обидеть человека. А позже перезвонят и сообщат, что не придут, так как заболели. Хотя вообще-то вполне здоровы. И это тоже по мнению Близнецов ложь во благо. Все для того, чтобы не обидеть! Но в итоге, увы, получается, что они просто не держат слово…

Источник: https://astro.clutch.ua/

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