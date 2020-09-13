3 самых ненадежных знака зодиака. Они не держат слово. Их всего лишь три

Названы знаки Зодиака, которые никогда не держат свое слово: на них нельзя положиться
Астрологи назвали знаки Зодиака, которые уж слишком непостоянны в своих решениях. Волей судьбы так уж вышло, что они просто не умеют держать свое слово.
Как порой хочется просто довериться человеку, положиться на него и понимать, что ты находишься за каменной стеной — он тебя не предаст, не обманет, он в ответе за свои действия и слова. Однако не всем везет встретить такого партнера. Астрологи уверены, что некоторые знаки Зодиака просто патологически не способны держать свое слово.
Эти знаки Зодиака очень непостоянны. Может, в том и нет их вины — просто у них семь пятниц на неделе, а решения меняются по десять раз на дню. Зато с ними точно не соскучишься!
Кто же они, эти неверные бабочки?
Знаки Зодиака, на которых нельзя положиться
Весы
Весы вовсе не хотят никого предавать. Это очень добрые и эмоциональные люди, отзывчивые и с доброй душой. Но у них на судьбе написано быть нерешительными и колеблющимися. Эти знаки Зодиака просто не могут определиться со своими решениями и выбором. Не то что бы они прямо обманывают или не держат слово, просто они видят все варианты развития событий и думают о том, правильно ли поступили, действительно ли этот выбор лучший, а что будет если сделать иначе? В отношениях Весам нужен уверенный в себе партнер, который просто сможет их направлять по жизни.
Рак
Кто бы мог подумать, что душки-Раки войдут в этот список? Но это так. Эти добродушные семьянины, люди любви и чести, на самом деле слишком эмоциональны, впечатлительны и ранимы. Их ранить проще простого. Неосторожное слово может их больно задеть в самое сердце. И, конечно, после этого Раки начинают поступать импульсивно, противореча своим словам и действиям. Эти знаки Зодиака вовсе не стремятся предавать, просто им становится больно, а когда людям больно, они порой совершают нелогичные и необдуманные поступки.
Близнецы
Источник: https://astro.clutch.ua/