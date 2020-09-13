13.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Деньги / Общество

Простой, но чрезвычайно действенный ритуал для привлечения денег

17:17 13.09.2020 Фото: https://www.pikist.com/
0

В полнолуние любого месяца можно воспользоваться и провести один из самых сильных денежных ритуалов «Магнит для денег».

Простой, но чрезвычайно действенный ритуал для привлечения денег
Утром монету положи в один карман одежды, которую чаще всего носишь, а магнит — в другой карман. Всегда так носи при себе магнит и монету

Этот ритуал для привлечения денег можно провести только в полнолуние. Он очень сильный и действует в течение года.
В полнолуние любого месяца можно воспользоваться и провести один из самых сильных денежных ритуалов «Магнит для денег». Он очень простой, но, говорят, очень действенный — целый год карьера будет идти вверх, а деньги порой даже будут появляться ниоткуда.

В полнолуние ритуалы на деньги самые сильные

Ритуал для привлечения денег в полнолуние «Магнит для денег»
Ритуал проводится в два этапа после восхода полной Луны.

Нужно взять кошелек, наполнить его самыми крупными купюрами, какие только есть. И чем больше купюр, тем лучше. Также потребуется серебристая монета (лучше всего, если из серебра), церковная свеча и небольшой магнит.

После восхода луны нужно наполнить кошелек крупными купюрами, подойти к окну, из которого видна луна, открыть кошелек, как бы протягивая его луне, и сказать слова такого заговора:

Деньги к деньгам, не коплю — умножаю, себя от долгов и растрат защищаю. Как ты, Луна, на небе полным-полна, так и моя казна пусть полна будет. Аминь.
После этого оставь кошелек лежать на окне до самого захода луны утром.

Теперь приступаем ко второму этапу.

Там же, на окне, положи монету, магнит, а между ними поставь горящую церковную свечу. И скажи слова заговора:

Как царица-Луна взгляд притягивает — не оторвать, так пусть и этот магнит ко мне деньги притягивает — не будут отлипать. Аминь.
Свече дай догореть до конца. И оставь все это на подоконнике до утра.

Утром монету положи в один карман одежды, которую чаще всего носишь, а магнит — в другой карман. Всегда так носи при себе магнит и монету.

Кошелек можно закрыть, а деньги можно тратить. Одну купюру можно оставить неразменной, чтобы она стала талисманом и дополнительно притягивала денежную энергию.

Источник: https://astro.clutch.ua/

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас с деньгами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года 2
18:12 13-09-2020
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года
Как будут учиться школьники в 2021 году? Продлят антиковидный режим?
17:57 13-09-2020
Как будут учиться школьники в 2021 году? Продлят антиковидный режим?
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий 1
17:52 13-09-2020
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий
Отпилила себе руку ради страховки в 1 млн евро девушка с помощью жениха
17:46 13-09-2020
Отпилила себе руку ради страховки в 1 млн евро девушка с помощью жениха
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня 14
17:46 13-09-2020
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
17:45 13-09-2020
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
17:45 13-09-2020
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3930
17:44 13-09-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
17:42 13-09-2020
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей 20
17:39 13-09-2020
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей