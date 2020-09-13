Простой, но чрезвычайно действенный ритуал для привлечения денег

В полнолуние любого месяца можно воспользоваться и провести один из самых сильных денежных ритуалов «Магнит для денег».

Утром монету положи в один карман одежды, которую чаще всего носишь, а магнит — в другой карман. Всегда так носи при себе магнит и монету

Этот ритуал для привлечения денег можно провести только в полнолуние. Он очень сильный и действует в течение года.

В полнолуние любого месяца можно воспользоваться и провести один из самых сильных денежных ритуалов «Магнит для денег». Он очень простой, но, говорят, очень действенный — целый год карьера будет идти вверх, а деньги порой даже будут появляться ниоткуда.

В полнолуние ритуалы на деньги самые сильные



Ритуал для привлечения денег в полнолуние «Магнит для денег»

Ритуал проводится в два этапа после восхода полной Луны.

Нужно взять кошелек, наполнить его самыми крупными купюрами, какие только есть. И чем больше купюр, тем лучше. Также потребуется серебристая монета (лучше всего, если из серебра), церковная свеча и небольшой магнит.

После восхода луны нужно наполнить кошелек крупными купюрами, подойти к окну, из которого видна луна, открыть кошелек, как бы протягивая его луне, и сказать слова такого заговора:

Деньги к деньгам, не коплю — умножаю, себя от долгов и растрат защищаю. Как ты, Луна, на небе полным-полна, так и моя казна пусть полна будет. Аминь.

После этого оставь кошелек лежать на окне до самого захода луны утром.

Теперь приступаем ко второму этапу.

Там же, на окне, положи монету, магнит, а между ними поставь горящую церковную свечу. И скажи слова заговора:

Как царица-Луна взгляд притягивает — не оторвать, так пусть и этот магнит ко мне деньги притягивает — не будут отлипать. Аминь.

Свече дай догореть до конца. И оставь все это на подоконнике до утра.

Утром монету положи в один карман одежды, которую чаще всего носишь, а магнит — в другой карман. Всегда так носи при себе магнит и монету.

Кошелек можно закрыть, а деньги можно тратить. Одну купюру можно оставить неразменной, чтобы она стала талисманом и дополнительно притягивала денежную энергию.

Источник: https://astro.clutch.ua/