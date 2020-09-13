3 самых счастливых женских имени и 3 самых счастливых мужских имени

6 имен, которые носят только самые счастливые люди
Названы самые счастливые имена для мужчин и женщин. Они — настоящие талисманы для своих владельцев.
Имя может быть талисманом для человека. Одни имена наделяют тяжелой судьбой, а другие приносят удачу, любовь и счастье.
Какие же имена самые счастливые?
Счастливые женские имена
Екатерина
Такие имена, как Екатерина, не только приносят счастье, но и наделяют свою обладательницу таким характером, что ей просто не может не везти по жизни. Это амбициозная и уверенная в себе женщина.
Ольга
Счастливое имя Ольга очень красивое. Оно наделяет женщину сильной интуицией и способностью к аналитике. Поэтому Ольга всегда принимает только самые верные решения.
Ирина
У имени Ирина очень сильная энергетика. Оно позволяет своей обладательницу во всем добиваться успеха — и в карьере, и в любви. Ирине часто везет, поэтому она редко проживает жизнь в бедности.
Женские имена, которые приносят любовь: их обладательницы всегда счастливы в браке
Самые счастливые имена: настоящие талисманы
Счастливые мужские имена
Александр
Имя Александр очень сильное. Оно наделяет мужчину стойкостью, уверенностью, непоколебимостью. Этот человек может стать очень успешным в карьере, пользуется женским вниманием и может взлететь на вершину жизни.
Алексей
Такие имена, как Алексей, являются талисманом для своего обладателя. Это имя защитника и лидера. Алексей обладает мягким характером, но, когда нужно, может проявить завидную твердость. Это позволяет ему добиваться успеха и в семье, и на работе.
Михаил
Источник: https://astro.clutch.ua/