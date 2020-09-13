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БТРы и автозаки окружили резиденцию Лукашенко в Минске. Ждут протестов?

17:27 13.09.2020 Фото: Википедии
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Расположенную рядом площадь Государственного флага, в центре которой стоит высокий флагшток, оцепили солдаты внутренних войск.

БТРы и автозаки окружили резиденцию Лукашенко в Минске. Ждут протестов?
К резиденции Лукашенко в Минске стянуты БТР

Десяток БТР и другая спецтехника стянуты к дворцу Независимости в Минске, где находится одна из рабочих резиденций президента Александра Лукашенко, передаёт РИА Новости.

В частности, десять БТР с военными стоят у забора дворца со стороны здания "ЭКСПО". С другой стороны стоят машины с водометами. Неподалеку от резиденции также стоят джипы с наваренными сверху рамами, а также милицейские автобусы и автозаки.

Расположенную рядом площадь Государственного флага, в центре которой стоит высокий флагшток, оцепили солдаты внутренних войск.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

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