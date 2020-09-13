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Отпилила себе руку ради страховки в 1 млн евро девушка с помощью жениха

17:46 13.09.2020 Фото: pixabay.com
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Но вместо денег она получила 2 года тюрьмы за мошенничество. Отрезанную часть тела, которую полиция нашла, ей все-таки пришили.

Отпилила себе руку ради страховки в 1 млн евро девушка с помощью жениха
В Словении девушка отпилила себе руку ради страховки и попала в тюрьму

Словенку Юлию Адлесич приговорили к двум годам лишения свободы за то, что она решилась остаться без руки для получения страховки в миллион евро, сообщает ABC News.

Незадолго до этого Адлесич заключила договоры с несколькими страховыми компаниями. Если бы мошенническая схема удалась, она получила бы половину этой суммы сразу, а остальные деньги равными частями в качестве ежемесячных платежей.

После того как молодой человек девушки отсёк ей руку циркулярной пилой, пара поехала в больницу, где заявила, что произошёл несчастный случай. При этом отрезанную часть руки они предусмотрительно оставили дома, чтобы её не пришили обратно и дали девушке инвалидность. Но полиция нашла часть тела, и её все-таки пришили.

Дополнительным доказательством в деле стало то, что следователи увидели в истории поиска молодого человека Юлии запросы вроде «как работает искусственная рука».

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