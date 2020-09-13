Отпилила себе руку ради страховки в 1 млн евро девушка с помощью жениха

Словенку Юлию Адлесич приговорили к двум годам лишения свободы за то, что она решилась остаться без руки для получения страховки в миллион евро, сообщает ABC News.
Незадолго до этого Адлесич заключила договоры с несколькими страховыми компаниями. Если бы мошенническая схема удалась, она получила бы половину этой суммы сразу, а остальные деньги равными частями в качестве ежемесячных платежей.
После того как молодой человек девушки отсёк ей руку циркулярной пилой, пара поехала в больницу, где заявила, что произошёл несчастный случай. При этом отрезанную часть руки они предусмотрительно оставили дома, чтобы её не пришили обратно и дали девушке инвалидность. Но полиция нашла часть тела, и её все-таки пришили.
Дополнительным доказательством в деле стало то, что следователи увидели в истории поиска молодого человека Юлии запросы вроде «как работает искусственная рука».