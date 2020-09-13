13.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

В аутсайдеры по явке на выборы депутатов заксобрания попал Бердск. Менее 21% избирателей проголосовало на 18.00

18:40 13.09.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
5 2

Это ниже общеобластных показателей, но ровно также, как в 2015 году на таких же выборах. Но в Новосибирске люди тоже неохотно идут на избирательные участки. В некоторых районах явка уже превысила 50%.

В аутсайдеры по явке на выборы депутатов заксобрания попал Бердск. Менее 21% избирателей проголосовало на 18.00
Бердск показывает стабильность по явке на выборы в региональный парламент

Бердск показывает крайне низкую явку на выборах депутатов заксобрания 2020 по Новосибирской области.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в территориальной избирательной комиссии, на 18.00 воскресенья, 13 сентября, проголосовало 20,7% избирателей. Это 16 859 человек.

За три часа на избирательные участки пришли менее 3000 бердчан, имеющих право голоса. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» на 15.00 бюллетени получили 13 936 избирателей. Или 16,6%.

Примечательно, что 5 лет назад на выборах в региональный парламент 13 сентября 2015 года Бердск показал ровно такой же процент - на 15.00 тогда проголосовало 16,7% избирателей, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

На на 15.00 13 сентября 2020 средняя явка по Новосибирску составила 14,81%, по области в целом — 21,57% (465 070 человек), сообщает региональный избирком.

По области активнее всего люди идут на участки в Сузунском (48,31%), Здвинском (45,81%) и Венгеровском (43,79%) районах. Наименее активно — в Искитиме (21,57%), Оби (18,44%) и Бердске (16,59%) - поданным на 15.00.

Голосование будет идти сегодня до 20.00. Есть вероятность того, что Бердск подтянется. Впрочем, явка избирателей не имеет значения — победит тот кандидат или партия, кто наберет наибольшее число голосов. Итоги голосования начнут подводить в воскресенье вечером. Первые предварительные результаты озвучат утром 14 сентября.

Мнение читателей
0
0
2
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Итоги выборов предсказуемы?

Аноним, 13 сентября 2020 19:22
Сегодня испытал шок,захожу в пятерочку посмотреть ассортимент фруктов,проходя мимо прилавков с хлебом задержал взгляд на ценнике за хлеб,булочка ржанухи под названим "хлеб Сытный", весом 300 грамм стоит 35 рублей с копейками,что в пересчете за килограмм около 120 рублей,и невольно вспомнил Бородинский за 20 копеек за килограммовую буханку.Ну,и как Вам? Может быть и это объясняет в какой мере низкую явку на выборы?
Аноним, 13 сентября 2020 19:42
Политический авторитаризм не способствует демократическим институтам, а топит их. Народ это чувствует и голосует ногами.
olesya, 13 сентября 2020 20:08
Народ зашуганный и боится высовываться,еще со Сталина так пошло и до сих пор не отошло. Нужно нужно ходить на выборы, не за победу голосуем, а выражаем мнение о действующей власти.
Аноним, 13 сентября 2020 20:01
Так нет среди кандидатов тех, кто будет защищать интересы Бердска и его жителей. Поэтому какой смысл идти выбирать?
Аноним, 13 сентября 2020 20:06
Живем в военном городке Не пошли принципиально-несколько лет эти самые депутаты обещали сделать безопасный тротуар по Свердлова,хотя бы до Пушкина Дети идут по раздолбанному тротуару по щиколотку в воде и грязи Зимой этот тротуар не чистится вообщеи узкая тропинка проходит на уровне штакетника И опять одни и те же Низкая явка должна быть укором нынешним партиям и депутатам

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПровалили выборы в заксобрание по явке избиратели Бердска: не дотянуло до 21% число проголосовавших за 3 дня в сентябре 2020 3
20:33 13-09-2020
Провалили выборы в заксобрание по явке избиратели Бердска: не дотянуло до 21% число проголосовавших за 3 дня в сентябре 2020
Точный фиинансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года
19:31 13-09-2020
Точный фиинансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года
БердскВ аутсайдеры по явке на выборы депутатов заксобрания попал Бердск. Менее 21% избирателей проголосовало на 18.00 5
18:40 13-09-2020
В аутсайдеры по явке на выборы депутатов заксобрания попал Бердск. Менее 21% избирателей проголосовало на 18.00
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года 2
18:12 13-09-2020
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года
Как будут учиться школьники в 2021 году? Продлят антиковидный режим? 1
17:57 13-09-2020
Как будут учиться школьники в 2021 году? Продлят антиковидный режим?
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий 1
17:52 13-09-2020
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий
Отпилила себе руку ради страховки в 1 млн евро девушка с помощью жениха 2
17:46 13-09-2020
Отпилила себе руку ради страховки в 1 млн евро девушка с помощью жениха
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня 14
17:46 13-09-2020
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
17:45 13-09-2020
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
17:45 13-09-2020
Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам