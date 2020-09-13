В аутсайдеры по явке на выборы депутатов заксобрания попал Бердск. Менее 21% избирателей проголосовало на 18.00

Это ниже общеобластных показателей, но ровно также, как в 2015 году на таких же выборах. Но в Новосибирске люди тоже неохотно идут на избирательные участки. В некоторых районах явка уже превысила 50%.

Бердск показывает стабильность по явке на выборы в региональный парламент

Бердск показывает крайне низкую явку на выборах депутатов заксобрания 2020 по Новосибирской области.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в территориальной избирательной комиссии, на 18.00 воскресенья, 13 сентября, проголосовало 20,7% избирателей. Это 16 859 человек.

За три часа на избирательные участки пришли менее 3000 бердчан, имеющих право голоса. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» на 15.00 бюллетени получили 13 936 избирателей. Или 16,6%.

Примечательно, что 5 лет назад на выборах в региональный парламент 13 сентября 2015 года Бердск показал ровно такой же процент - на 15.00 тогда проголосовало 16,7% избирателей, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

На на 15.00 13 сентября 2020 средняя явка по Новосибирску составила 14,81%, по области в целом — 21,57% (465 070 человек), сообщает региональный избирком.

По области активнее всего люди идут на участки в Сузунском (48,31%), Здвинском (45,81%) и Венгеровском (43,79%) районах. Наименее активно — в Искитиме (21,57%), Оби (18,44%) и Бердске (16,59%) - поданным на 15.00.

Голосование будет идти сегодня до 20.00. Есть вероятность того, что Бердск подтянется. Впрочем, явка избирателей не имеет значения — победит тот кандидат или партия, кто наберет наибольшее число голосов. Итоги голосования начнут подводить в воскресенье вечером. Первые предварительные результаты озвучат утром 14 сентября.