Провалили выборы в заксобрание по явке избиратели Бердска: не дотянуло до 21% число проголосовавших за 3 дня в сентябре 2020

Депутатов регионального парламента выбрали 17 618 бердчан. Несмотря на трехдневное голосование, это почти на 6% меньше, чем на аналогичных выборах в 2015 году. Участки закрылись. Остается ждать итогов — кто победил.

После закрытия избирательных участков в 22.00 13 сентября начался подсчет голосов, отданных за кандидатов и партии

По данным территориального избиркома, за полчаса до закрытия избирательных участков в Бердске 13 сентября 2020 года проголосовало 20,97% от общего числа зарегистрированных избирателей. В голосовании за депутатов законодательного собрания Новосибирской области приняли участие 17 618 бердчан.

На округе №12 проголосовало 24,8% или 6028 человек. На округе №16 — 19,4% или 11 590 избирателей.

Окончательные результаты по явки несколько изменятся, поскольку пока не учтены голоса тех, кто пришел на избирательные участки в последние минуты перед закрытием.

Но уже очевидно, что трехдневное голосование 11, 12 и 13 сентября не помогло. В 2020 году на выборы депутатов регионального парламента пришло меньше бердчан, чем 5 лет назад.

Итоговая явка на выборах-2015 в заксобрание Новосибирской области в Бердске составила 26,17% от общего числа избирателей. Проголосовали пять лет назад за депутатов регионального парламента 21 297 бердчан, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Облизбирком прогнозировал Бердску явку в 30%.

Тогда, напомним, по бердскому округу №16 прошла в закособрание Зоя Родина, по 12-у округу — Борис Прилепский. Он в 2020 году не баллотировался в силу преклонного возраста. А Родина вновь участвует в выборах от «Единой России». Зоя Николаевна выдвинулась и по одномандатному округу №16, и по партийному списку, пропустив вперед только мэра Бердска Евгения Шестернина. Он возглавиляет список единороссов по этому избирательному округу.

Процент явки на голосование за депутатов областного парламента в 2015 году составил 29% в целом по региону. И тогда в заксобрание выбирали по смешанной системе — одномандатников и по партийным спискам.

Избирательные участки закрылись в 20.00. С этого времени начался подсчет голосов, отданных за кандидатов и партии. Кто из кандидатов и 10 партий, внесенных в бюллетени, победил станет известно через несколько часов.

Стоит отметить, что явка значения не имеет, поскольку победители определяются обычным большинством.