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Провалили выборы в заксобрание по явке избиратели Бердска: не дотянуло до 21% число проголосовавших за 3 дня в сентябре 2020

20:33 13.09.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Депутатов регионального парламента выбрали 17 618 бердчан. Несмотря на трехдневное голосование, это почти на 6% меньше, чем на аналогичных выборах в 2015 году. Участки закрылись. Остается ждать итогов — кто победил.

Провалили выборы в заксобрание по явке избиратели Бердска: не дотянуло до 21% число проголосовавших за 3 дня в сентябре 2020
После закрытия избирательных участков в 22.00 13 сентября начался подсчет голосов, отданных за кандидатов и партии

По данным территориального избиркома, за полчаса до закрытия избирательных участков в Бердске 13 сентября 2020 года проголосовало 20,97% от общего числа зарегистрированных избирателей. В голосовании за депутатов законодательного собрания Новосибирской области приняли участие 17 618 бердчан.

На округе №12 проголосовало 24,8% или 6028 человек. На округе №16 — 19,4% или 11 590 избирателей.

Окончательные результаты по явки несколько изменятся, поскольку пока не учтены голоса тех, кто пришел на избирательные участки в последние минуты перед закрытием.

Но уже очевидно, что трехдневное голосование 11, 12 и 13 сентября не помогло. В 2020 году на выборы депутатов регионального парламента пришло меньше бердчан, чем 5 лет назад.

Итоговая явка на выборах-2015 в заксобрание Новосибирской области в Бердске составила 26,17% от общего числа избирателей. Проголосовали пять лет назад за депутатов регионального парламента 21 297 бердчан, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Облизбирком прогнозировал Бердску явку в 30%.

Тогда, напомним, по бердскому округу №16 прошла в закособрание Зоя Родина, по 12-у округу — Борис Прилепский. Он в 2020 году не баллотировался в силу преклонного возраста. А Родина вновь участвует в выборах от «Единой России». Зоя Николаевна выдвинулась и по одномандатному округу №16, и по партийному списку, пропустив вперед только мэра Бердска Евгения Шестернина. Он возглавиляет список единороссов по этому избирательному округу.

Процент явки на голосование за депутатов областного парламента в 2015 году составил 29% в целом по региону. И тогда в заксобрание выбирали по смешанной системе — одномандатников и по партийным спискам.

Избирательные участки закрылись в 20.00. С этого времени начался подсчет голосов, отданных за кандидатов и партии. Кто из кандидатов и 10 партий, внесенных в бюллетени, победил станет известно через несколько часов.

Стоит отметить, что явка значения не имеет, поскольку победители определяются обычным большинством.

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От редакции

Люди разочаровываются в выборах?

Аноним, 13 сентября 2020 20:57
Когда вернёте берчанам их законные права по выбору мэра в своём городе, тогда может быть вернёте процентов 5 от утраченного доверия к власти, и потихонечку начнёт на выборы ходить. А так за три дня выборов можно колоду бюллетеней растусовать кому как хочется
Аноним, 13 сентября 2020 21:03
НВР:
Именно так! Я сам пытался сагитировать знакомого, но безуспешно. Полное безразличие из-за неизбежной фальсификации, что мы видели все последние годы.
Поросёнок Пётр, 13 сентября 2020 21:05
При равнодушии большинства населения и ловких руках сотрудников ЦИКа, "победит" сами понимаете какая партия...... Ну, чтож, народ в очередной раз сам выбрал свою судьбу.

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