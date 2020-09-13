13.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

"Новые люди" удивили и набрали свыше 7% голосов при подсчете 1,27% протоколов на выборах в заскобрание Новосибирской области

23:35 13.09.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

На выборах в Новосибирской области лидирует "Единая Россия" - 44,06%. У КПРФ - 17,78%, у ЛДПР - 12,4%. Всего баллотируются 10 партий, остальные свыше 5% пока не набирают.

Новые люди удивили и набрали свыше 7% голосов при подсчете 1,27% протоколов на выборах в заскобрание Новосибирской области
Партия владельца Faberlic Алексея Нечаева была зарегистрирована весной этого года и участвует в выборах впервые

Партия "Новые люди" набирает 7,47% на выборах депутатов заксобрания в Новосибирской области по итогам обработки 1,27% протоколов.

Партия владельца Faberlic Алексея Нечаева была зарегистрирована весной этого года и участвует в выборах впервые. Мандат в региональном парламенте, полученный по списку, даёт льготу на выборах в Госдуму - партия может не собирать подписи.

На выборах в Новосибирской области лидирует "Единая Россия" - 44,06%. У КПРФ - 17,78%, у ЛДПР - 12,4%. Всего баллотируются 10 партий, остальные свыше 5% пока не набирают.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы за кого голосовали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Новые люди" удивили и набрали свыше 7% голосов при подсчете 1,27% протоколов на выборах в заскобрание Новосибирской области
23:35 13-09-2020
Кто получит "путинские" 10 000 рублей в сентябре на детей от 3 до 16 лет? Не все 1
22:36 13-09-2020
Кто получит
Выплаты от Путина на детей: Какого числа придут в сентябре 2020 - 5 000, 10 000 и 3000 рублей 64
22:34 13-09-2020
Выплаты от Путина на детей: Какого числа придут в сентябре 2020 - 5 000, 10 000 и 3000 рублей
Попыталась покончить с собой вытащенная за волосы со свадьбы невеста Заурбека Сидакова. Скандал Мадины в подробностях 357
22:29 13-09-2020
Попыталась покончить с собой вытащенная за волосы со свадьбы невеста Заурбека Сидакова. Скандал Мадины в подробностях
За интимные видео несостоявшуюся жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Не простили позора 349
22:28 13-09-2020
За интимные видео несостоявшуюся жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Не простили позора
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня 14
22:26 13-09-2020
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года 2
22:26 13-09-2020
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года
Новую выплату в 3000 рублей на детей от 0 до 18 лет выделило правительство. Какие категории ее получат в сентябре? 9
22:25 13-09-2020
Новую выплату в 3000 рублей на детей от 0 до 18 лет выделило правительство. Какие категории ее получат в сентябре?
Выдадут семьям по 30 000 рублей на «решение текущих проблем» в России 2
22:23 13-09-2020
Выдадут семьям по 30 000 рублей на «решение текущих проблем» в России
Достоверный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года для каждого знака зодиака 1
22:23 13-09-2020
Достоверный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года для каждого знака зодиака