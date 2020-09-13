"Новые люди" удивили и набрали свыше 7% голосов при подсчете 1,27% протоколов на выборах в заскобрание Новосибирской области

На выборах в Новосибирской области лидирует "Единая Россия" - 44,06%. У КПРФ - 17,78%, у ЛДПР - 12,4%. Всего баллотируются 10 партий, остальные свыше 5% пока не набирают.

Партия владельца Faberlic Алексея Нечаева была зарегистрирована весной этого года и участвует в выборах впервые

Партия "Новые люди" набирает 7,47% на выборах депутатов заксобрания в Новосибирской области по итогам обработки 1,27% протоколов.

Партия владельца Faberlic Алексея Нечаева была зарегистрирована весной этого года и участвует в выборах впервые. Мандат в региональном парламенте, полученный по списку, даёт льготу на выборах в Госдуму - партия может не собирать подписи.

На выборах в Новосибирской области лидирует "Единая Россия" - 44,06%. У КПРФ - 17,78%, у ЛДПР - 12,4%. Всего баллотируются 10 партий, остальные свыше 5% пока не набирают.