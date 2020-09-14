71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре

Аллу Пугачеву часто высмеивают в Сети за пристрастие к парикам

В Сети появилось редкое фото Пугачевой без парика.

Аллу Пугачеву часто высмеивают в Сети за пристрастие к парикам. Особенно ругаю певицу за несуразные шиньоны, в которых она, по мнению фанатов, выглядит порой смешно. Как правило, примадонна «пристегивает» пряди по бокам, иногда добавляет объем сзади.

Но иногда примадонна появляется на людях без парика и шиньонов. Фотографии, где Пугачева позирует со своими волосами можно найти на многочисленных фан-аккаунтах звезды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пусть всегда будет солнце,пусть всегда будем МЫ.❤️❤️❤️ Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 8 Июл 2019 в 6:44 PDT



Так, на одном из них есть снимок, где Алла Борисовна запечатлена с модной стрижкой боб каре с короткой густой челкой. Стоит отметить, что с этой стрижкой Пугачева выглядит очень эффектно.

Напомним, что многие стилисты считают боб самой универсальной стрижкой, которая может преобразить абсолютно любого человека. Правильно подобранная длина и цвет волос могут сотворить настоящие чудеса. Многие мировые звезды выбираю боб. Модную стрижку в разные времена носили Риз Уизерспун, Люси Бойнтон, Шарлиз Терон и многие другие. Универсальный боб каре вот уже много лет является визитной карточкой королевы Летиции и главной «соперницей» по сцене Пугачевой – украинской звезды Софии Ротару.

Источник: style.clutch.ua