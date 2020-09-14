Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай

Природа наделила эти знаки Зодиака великолепным «шестым» чувством. Это сильные интуиты, которые наперед знают, что произойдет.
Астрологи сошлись во мнении, какие знаки Зодиака умеют видеть сквозь строчки и нелинейно мыслить. Эти люди способны угадывать выигрышные номера лотереи и всегда поспевают на свой автобус. В последнюю минуту они успевают свернуть в нужный поворот, сказать точное слово, подать заявку тогда, когда кажется, что все сроки уже вышли.
Им феноменально везет. А все потому, что они наперед знают, что произойдет. Их по жизни ведет развитая интуиция. И не важно, что такое интуиция — способность мозга продумывать наперед все варианты развития событий или мистическое «шестое» чувство, одно из проявлений экстрасенсорики. В любом случае, эти знаки Зодиака обладают способностью видеть наперед.
Кто же эти мощные интуиты по гороскопу? Какие знаки Зодиака способны обманывать саму Судьбу?
№1 Близнецы
Легкие, воздушные, коммуникабельные и социально активные Близнецы очень нуждаются в предугадывании событий. Эти знаки Зодиака вращаются в огромном круге людей, калейдоскоп событий вокруг них поражает многообразием форм. А потому, если бы не феноменальная интуиция, то Близнецов просто болтало бы в социуме, как щепку в океане. Но нет. Эти знаки Зодиака точно знают, что произойдет, видят вещие сны и рассекают волны уверенным лайнером.
№2 Весы
Знаешь, почему Весы постоянно колеблются? Не потому, что они не знают, что произойдет. А как раз потому, что знают, и не могут выбрать, какой вариант им больше по душе.
Весы всегда чутко прислушиваются к тому, что им говорит сердце. Эти знаки Зодиака ведут внутренние диалоги, рефлексивны, погружены в себя и даже кажется, что они слышат голос самой Вселенной, которая нашептывает им ответы о том, каким будет их будущее.
Проблема в том, что Весы сами не знают, чего хотят, хотя и знают, что будет.
№3 Водолей
Водолей — самый мистический знак Зодиака. Кажется, что эти люди немного не от мира сего. Они всегда себе на уме. Глядя на них, можно даже подумать, что именно они — тот случай, когда мир стал им понятен, а они миру — нет.
Эти знаки Зодиака знают все, но никто не подозревает, что именно они знают. И если говорить, что человеческая душа — потемки, то душа Водолея — это просто черная дыра.
Источник: https://astro.clutch.ua/
Вообще мимо.
Я водолей, полностью согласна
Нет
Нет.
да
Ну вообще не в тему ☝не один из трёх не обладают этим даром. Бред!!!
"Не от мира сего" - это вряд ли. Эти знаки как раз наоборот самые земные и понятные. От мистики далеки вообще. Очень общительные реалисты. Знаки воды больше подходят под описание выше.
Чушь какая! Интутция развита у всех женщин, омобенно водных знаков (рыбы, рак и скорпион). Точка.
Про водолея в точку
Про близнецов правда, предчувствие есть.
Водолей. Со временем научилась слушать свою интуицию. Действительно знаю заранее, что будет.
Нет не согласна.А скорпионы где? У них очень хорошая интуиция.
А скорпионы((
Точно полностью согласна,яводолей
Правда близнецы
У всех есть дар но очень мало кто может управлять и пользоваться .
Всегда считалось, что скорпионы самые мощные по интуиции, вещим снам, по себе знаю. Вы только учитесь? Сейчас астрология популярна очень) обидеть не хотела.
Категорически -НЕТ! У близнецов совершенно нет интуиции. У кого зо всех знаков ОЧЕНЬ сильно развито шестое чувство, так это у стрельцов. По своей маме знаю. Даже взять самое элементарное: если не хочет чего-то делать или куда-то идти, однозначно не повезёт. Если сама предложила это же в другой день, надо соглашаться. И это только малая толика из её чувств.
Про близнецов, на счёт интуиции, в точку. Предугадать и опережать события, иногда получается.
Нет. Все люди обладают такой интуицией,просто нужно уметь слушать и слышать себя и
все будет хорошо.
Бред !
Я водолей, но не согласна.
Бред. Интуицией обладают знаки воды, а не воздуха.Пора знать.
Нет а лев
Всё что им нужно было, они получили. Это ваши комментарии))))
Так.
Где водные знаки, где рыбы с их интуицией и предвидением. Автор, копайте глубже.
Да, в точку. Я водолей, дочь близнец, мама и подруга весы. Всё сошлось
каждый знак находящийся в стрессовом состоянии способен предсказывать,по поводу весов могу сказать точно,они всегда в стрессе,я водолей вещие сны бывают и интуиции работает если только в стрессе
Да, я водолей и многое вижу, предчувствую иногда даже самой боязно. Просто, что в моей голове то всё сбывается. И интуиция очень сильная
Комменты читаю и ржу. Афтар жжет. Кто согласен, это те знаки, про которых написано. Не вошедшие злятся, что их не включили. Я - близнец, да интуиция помогала не раз, и во снах летаю и вижу, что произойдет. Но очень редко. Интуиция, она от природы. У меня отец - лев, так у него интуиция на высочайшем уровне. А афтар написал это в целях получения наших комментов, как ранее кто-то правильно написал.
Неет!!!!
Да я близнец и я догадывался об этом...