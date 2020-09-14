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Здоровье / Общество

2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий

23:12 14.09.2020 Фото: pxhere.com
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Мощная магнитная буря обрушится уже 6 сентября.

2 экстремально сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий
Отмечается, что в периоды магнитных бурь людей ждут бессонница, тремор конечностей, тахикардия

Магнитные бури в сентябре 2020 будут экстремально интенсивными

Однако есть и хорошая новость – этих ударов будет немного.

Отмечается, что в периоды магнитных бурь людей ждут бессонница, тремор конечностей, тахикардия, усталость и головные боли, избавиться от которых будет нелегко.

Мощная магнитная буря обрушится 6 сентября. В это время большая вероятность возникновения бессонниц. Также возможны проблемы психо-эмоционального характера. Поэтому эксперты советуют прогулки на свежем воздухе (особенно перед сном), травяные чаи (мята, ромашка, мелисса) и медитации. Хорошо действует в такие периоды и контрастный душ.

Второй магнитный удар будет 29-30 сентября. Его опасность возрастает еще за счет продолжительности. Магнитная буря начнется ранним утром 29-го числа (вторник), а 30-го – достигнет пика.

Отмечается, что в эти дни воздействие магнитных бурь могут ощутить на себе и здоровые люди. При этом тяжелее всего будет аллергикам, гипертоникам и людям, которые склонны к психологическим расстройствам.

В такие дни нужно стараться избегать стрессов,отказаться от фастфуда, жирной пищи и алкогольных напитков.

Источник: gamebet.politeka.ne

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Как на вас влияют магнитные бури?

Аноним, 30 августа 2020 13:59
НВР:сильные головные боли,бессонница,резкие перепады давления.Дипресия,боль в сердце
слабость
Аноним, 14 сентября 2020 14:09
НВР:
Ужасно чувствую себя: головокружение, слабость, скачки давления.

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