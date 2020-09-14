Подруги встали стеной за Мадину: выволок за волосы невесту борец Заурбек Сидаков после полученного интим-видео

Приятельницы же молодой жены уверяют, что работа в эскорте – чистой воды оговор. Мадина из очень обеспеченной семьи, в деньгах не нуждалась, а работала фитнес-тренером, исключительно для души и тела

Широкая общественность не устает скрещивать копья на тему, кто же виноват в сорвавшейся женитьбе всемирно известного борца из Осетии Заурбека Сидакова? Сочувствующие разбились на два лагеря: одни жалеют молодожена, чья жена опозорилась прямо на свадьбе, проклиная коварство избранницы чемпиона. Другие сочувствуют новобрачной, кляня злой рок, в силу которого ее прошлое эскортницы всплыло так некстати…

Совместно с юристами «МК» задался вопросом, а нельзя ли этот «злой рок» призвать к ответственности, чтобы впредь он являлся людям лишь законным способом?

Напомним, инцидент, сорвавший свадьбу 24-летнего Заурбека и 25-летней Мадины, произошел в начале августа, на следующий день после официального бракосочетания и торжества во владикавказском ресторане. По осетинской традиции, первую брачную ночь молодожены провели в родительском доме мужа в Беслане, там же на второй день продолжилось празднование, собрав еще 500 гостей из Осетии и соседних республик. По местному обычаю, во время домашнего застолья молодая жена находилась в отдельной комнате. В тот момент, когда молодого мужа чествовали коллеги-борцы из Дагестана и Чечни, он сам, родители молодых и некоторые из гостей получили на свои телефоны пикантные фото и видео с участием новобрачной. Они сопровождались сообщением, что молодая супруга чемпиона Сидакова раньше работала в сфере эскорт-услуг.

По сообщению очевидцев, просмотрев два ролика, молодой муж отправился в комнату, где находилась его молодая жена, прямо за волосы выволок ее во двор и бросил на землю со словами: «Зачем ты это сделала?!» После чего расплакался как ребенок. Мужчины скорее увезли Заурбека в горы, чтобы он не наделал глупостей. Сейчас борец остается там и пытается забыться в тренировках.

Матери Заурбека стало плохо, отца Мадины увезли в больницу с сердечным приступом прямо из-за стола, а его дочь, едва оставшись в одиночестве, не выдержала позора и попыталась покончить с собой. К счастью, ее удалось вовремя спасти, после чего девушка улетела в Москву, где прячется, в том числе, и от собственной семьи, которая не простила ее и назад в отчий дом не приняла. Рассказывают, что родной брат девушки так тяжело перенес свалившийся на их голову позор, что в ярости разгромил все в родительском доме.

Знакомые новобрачного полагают, что виной всему то, что Заур слишком мало знал Мадину, просто повелся на красивую внешность. Чемпион познакомился с девушкой только 28 апреля, прямо на улице: она гуляла с собачкой, а он ехал мимо. Родственники несостоявшегося мужа сожалеют, что не сосватали ему честную девушку с проверенным прошлым.

Приятельницы же молодой жены уверяют, что работа в эскорте – чистой воды оговор. Мадина из очень обеспеченной семьи, в деньгах не нуждалась, а работала фитнес-тренером, исключительно для души и тела. Но вот личная жизнь у 25-летней девушки действительно была, только 3 года назад, и порочащие ее ролики такой же давности. Некоторые подруги оказались в курсе: Мадина была влюблена в мужчину старше себя, но им пришлось расстаться, так как он оказался женат. «Но с тех пор прошло несколько лет, и Мадина совершенно искренне полюбила Заура!» - уверяет одна из подруг девушки. У многих есть веские основания полагать, что свадьбу расстроила, опорочив обоих новобрачных (по кавказским понятиям, для мужчины взять в жены нечестную девушку тоже означает потерю чести), жена того самого мужчины, в которого была влюблена Мадина. Фривольные ролики она могла давно добыть в телефоне мужа и выжидать удобный для мести момент.

- В юридическом мире тоже обсуждают эту историю, - говорит адвокат Майя Шевцова. – Но правоведы, конечно, не предаются возмущению коварством новобрачной, а рассуждают по существу вопроса. Во-первых, неплохо бы выслушать версию самой Мадины. Так как все, что мы сейчас обсуждаем, это версия отринувшего ее молодого мужа, а также сведения от знакомых молодых и гостей свадьбы, которых, как известно, сотни человек и каждый судит со своей колокольни. Лично я бы, как юрист, посоветовала девушке не отмалчиваться, а сделать официальное заявление – например, в прессе. Мадине 25 лет, и она имеет полное право на собственную позицию. Впрочем, как и на личную жизнь в прошлом. В то время как большинство рассуждает обывательски: молчит – значит, виновата.

А во-вторых, лично я бы серьезно задумалась о личности организатора этой свадебной фотодиверсии. Потому что его действия попадают по статью 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», которая карает за сбор и распространение информации о частной жизни гражданина, составляющей личную и семейную тайну, без его согласия.

Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо исправительных работ сроком до 1 года, а, в случае совершения деяния с использованием служебного положения, – штраф до 300 тысяч и даже лишение свободы до 4-х лет.

Странно будет, если никто из участников испорченного торжества не задумается об этом и не инициирует разбирательство! Ведь это обезопасит их же в будущем. Особенно, в обществе, где на полном серьезе о моральном облике человека судят по фото и видео из Интернета. Разбирательство может инициировать не только сама девушка, чья репутация пострадала, но и ее близкие. А заинтересованных сторон в деле, как мы видим, очень много. Сейчас за молодоженов переживают абсолютно все.

Чем раньше люди поймут, что кража чужой информации – такое же преступление, как и воровство кошельков, тем лучше будет для всех. И неважно, под каким соусом эта кража подается. Месть, ревность, зависть – мотив здесь не извиняет правонарушителя, как и в любом другом преступлении.

Источник: МК