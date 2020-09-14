Подруги встали стеной за Мадину: выволок за волосы невесту борец Заурбек Сидаков после полученного интим-видео

Широкая общественность не устает скрещивать копья на тему, кто же виноват в сорвавшейся женитьбе всемирно известного борца из Осетии Заурбека Сидакова? Сочувствующие разбились на два лагеря: одни жалеют молодожена, чья жена опозорилась прямо на свадьбе, проклиная коварство избранницы чемпиона. Другие сочувствуют новобрачной, кляня злой рок, в силу которого ее прошлое эскортницы всплыло так некстати…
Совместно с юристами «МК» задался вопросом, а нельзя ли этот «злой рок» призвать к ответственности, чтобы впредь он являлся людям лишь законным способом?
Напомним, инцидент, сорвавший свадьбу 24-летнего Заурбека и 25-летней Мадины, произошел в начале августа, на следующий день после официального бракосочетания и торжества во владикавказском ресторане. По осетинской традиции, первую брачную ночь молодожены провели в родительском доме мужа в Беслане, там же на второй день продолжилось празднование, собрав еще 500 гостей из Осетии и соседних республик. По местному обычаю, во время домашнего застолья молодая жена находилась в отдельной комнате. В тот момент, когда молодого мужа чествовали коллеги-борцы из Дагестана и Чечни, он сам, родители молодых и некоторые из гостей получили на свои телефоны пикантные фото и видео с участием новобрачной. Они сопровождались сообщением, что молодая супруга чемпиона Сидакова раньше работала в сфере эскорт-услуг.
По сообщению очевидцев, просмотрев два ролика, молодой муж отправился в комнату, где находилась его молодая жена, прямо за волосы выволок ее во двор и бросил на землю со словами: «Зачем ты это сделала?!» После чего расплакался как ребенок. Мужчины скорее увезли Заурбека в горы, чтобы он не наделал глупостей. Сейчас борец остается там и пытается забыться в тренировках.
Матери Заурбека стало плохо, отца Мадины увезли в больницу с сердечным приступом прямо из-за стола, а его дочь, едва оставшись в одиночестве, не выдержала позора и попыталась покончить с собой. К счастью, ее удалось вовремя спасти, после чего девушка улетела в Москву, где прячется, в том числе, и от собственной семьи, которая не простила ее и назад в отчий дом не приняла. Рассказывают, что родной брат девушки так тяжело перенес свалившийся на их голову позор, что в ярости разгромил все в родительском доме.
Знакомые новобрачного полагают, что виной всему то, что Заур слишком мало знал Мадину, просто повелся на красивую внешность. Чемпион познакомился с девушкой только 28 апреля, прямо на улице: она гуляла с собачкой, а он ехал мимо. Родственники несостоявшегося мужа сожалеют, что не сосватали ему честную девушку с проверенным прошлым.
Приятельницы же молодой жены уверяют, что работа в эскорте – чистой воды оговор. Мадина из очень обеспеченной семьи, в деньгах не нуждалась, а работала фитнес-тренером, исключительно для души и тела. Но вот личная жизнь у 25-летней девушки действительно была, только 3 года назад, и порочащие ее ролики такой же давности. Некоторые подруги оказались в курсе: Мадина была влюблена в мужчину старше себя, но им пришлось расстаться, так как он оказался женат. «Но с тех пор прошло несколько лет, и Мадина совершенно искренне полюбила Заура!» - уверяет одна из подруг девушки. У многих есть веские основания полагать, что свадьбу расстроила, опорочив обоих новобрачных (по кавказским понятиям, для мужчины взять в жены нечестную девушку тоже означает потерю чести), жена того самого мужчины, в которого была влюблена Мадина. Фривольные ролики она могла давно добыть в телефоне мужа и выжидать удобный для мести момент.
- В юридическом мире тоже обсуждают эту историю, - говорит адвокат Майя Шевцова. – Но правоведы, конечно, не предаются возмущению коварством новобрачной, а рассуждают по существу вопроса. Во-первых, неплохо бы выслушать версию самой Мадины. Так как все, что мы сейчас обсуждаем, это версия отринувшего ее молодого мужа, а также сведения от знакомых молодых и гостей свадьбы, которых, как известно, сотни человек и каждый судит со своей колокольни. Лично я бы, как юрист, посоветовала девушке не отмалчиваться, а сделать официальное заявление – например, в прессе. Мадине 25 лет, и она имеет полное право на собственную позицию. Впрочем, как и на личную жизнь в прошлом. В то время как большинство рассуждает обывательски: молчит – значит, виновата.
А во-вторых, лично я бы серьезно задумалась о личности организатора этой свадебной фотодиверсии. Потому что его действия попадают по статью 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», которая карает за сбор и распространение информации о частной жизни гражданина, составляющей личную и семейную тайну, без его согласия.
Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо исправительных работ сроком до 1 года, а, в случае совершения деяния с использованием служебного положения, – штраф до 300 тысяч и даже лишение свободы до 4-х лет.
Странно будет, если никто из участников испорченного торжества не задумается об этом и не инициирует разбирательство! Ведь это обезопасит их же в будущем. Особенно, в обществе, где на полном серьезе о моральном облике человека судят по фото и видео из Интернета. Разбирательство может инициировать не только сама девушка, чья репутация пострадала, но и ее близкие. А заинтересованных сторон в деле, как мы видим, очень много. Сейчас за молодоженов переживают абсолютно все.
Чем раньше люди поймут, что кража чужой информации – такое же преступление, как и воровство кошельков, тем лучше будет для всех. И неважно, под каким соусом эта кража подается. Месть, ревность, зависть – мотив здесь не извиняет правонарушителя, как и в любом другом преступлении.
Источник: МК
(а сейчас это стоит копейки) - не лезь под джигита, не позорь его.
А Заурбек пусть остается в горах, пасет овечек, они не такие коварные. А некоторые - очень красивые.
"Я за Мадину конечно нельзя было так жениху вести себя пусть Мадина сделает опровергающее заявление и подаст в суд ,?" Что вы и кому хотите доказать? Вы кроме себя больше никого не слышите? Что у нас славян давно отобрали , а на Кавказе чудом выжило, это серьёзное отношение к чести Рода и нам нужно вернуть эту практику, я вовсе не про религию, я про отношение к чести мужчины и женщины до свадьбы, над которой сегодня у нас даже ленивый потешается, раньше она была на всей территории страны у всех народов СНГ, не только на Кавказе! Сегодня у нас в Бердске и НСО дошло до абсурда, когда человек до свадьбы не спит со всеми , то все считают своим долгом оскорбить и унизить такого человека не в глаза то за глаза сто процентов, вплоть до подозрение в ненормальности или умственной отсталости человека хранящего свою честь до свадьбы!!! За то потом когда сами родят, то у них мозги прорастают и они вдруг начинают возмущаться12-14 летним детям, которые уже у нас рожают в стране и по телевизору их показывают , как героев, и дети это видя пытаются побить их рекорды, результат общество деградирует , мужчины презирают распутных женщин, но с удовольствием пользуясь их услугами, в жёны естественно их не берут! Женщины в ответ сами презирают мужиков за то же самое, так и живём ненавидя друг друга и побивая рекорды взаимного не доверия и рекордных рапо числу разводов в России, а ларчик взаимоуважения в семье уже давно придуман тысячи лет назад всеми народами, но мы иваны не помнящие родства нашего и плюющие на мудрость и опыть пращуров наших! Так кушайте не обляпайтесь!
За,Мадину...когда они были в доме жениха,он же убедился,что она девственница
Что же он поверил каким-то фотографиям
И откуда он или она могли знать номера телефонов гостей
Значит пусть ищут среди своих,а если у нее был закрыт доступ к страничке,вот пусть она и подумает какая ,,крыса,,у нее в друзьях сидит>:o
Мадину
Мадину обидели и кто? самые близкие люди.Плевать на акую семью, которая не заступилась за свою дочь, не подала в суд на обидчиков, включая и дебила-жениха, и шизанутого братца, который бы, вместо того чтобы дом громить, поддержал бы сестру. Официальное разбирательство необходимо однозначно, найти суку, выставившую старые фотки, и наказать уголовным судом. А Мадине счастья и поскорее все это забыть. Не надо выходить замуж за дикарей. Все эти , так называемые "мужчины", испугались прежде всего за себя, за свою честь, которой и нет вовсе, а про девушку никто не подумал. Вычеркнуть из жизни этих дикарей и жить в Москве, сменить фамилию и имя, делать карьеру, мир посмотреть - вот что нужно Мадине, и не под каким предлогом не встречаться с дикарями.
За Мадину конечно. С дикарями жить нельзя. Их как не обучай, как не воспитывай, все равно дикари.Жених - яркий тому пример.
Давайте поговорим про вас, а не про Медину. Может это вы дикарь, раз вы на честь положили? Кстати вы вообще осознаете чем отличается честь от без честия? Или вы съязвите - это на каком сейчас языке с вами разговаривали? На дикарском? Чему вы его собрались обучать? Без честию? Толерантности - чтобы он на всё глаза закрывал пока такая, как вы "королевна", владычица морская" из сказки Пушкина гулять будет на право и налево, а он будет вам прислуживать и всё прощать? Почему вы наивно считаете, что вам все должны? Смысл лично вас прощать, если вы даже на дух не переносите честь и совесть?
Просто жених малообразованный молодой человек. И видно и спростыж крестьян. Повёлся на фотошоп . И мало того он еще показал свою низкое сословие, применил руки против женщины. Какой ты после этого джигит. А Мадина тебе надо было выбирать не по любви а по своему уровню. Я ты и древнего княжеского рода .
Жених - дикарь и дебил"
Вы лично не дикарь и не дебил? Вот кто вам это сказал? Такие же подружки как и вы сама? Сама придумала?
За Мадину. Однозначно. А чемпиону ищите невесту в глухом ауле.
Назовите свой идеал мужика? Что он должен?
У моего знакомого, его женщина, чтобы отвадить предполагаемых конкуренток, били им очки, окна, машины, поджигала двери в квартире и т.д.
Добилась своего.
Но по привычке иногда ходит налево по старым адресам.
За Мадину
Я за Мадин.
Мадина. Фотофэйк
За мужика!
За девушку. Покопаться в жизни жениха,тоже наверно многое можно найти.
Мадина,не отчаивайся.разобраться надо.
ни за кого
За девушку
Еще раз вам говорю. Она не виновна. Ей не зачем отчитываться. А посплетничать на Кавказе , это любят. Фот взяты с личного кабинета. Она сама делала селфи " СЕЛФИ" вы знаете что за слово это .
Я уверен что все дело в деньгах. И виновата сторона мужа. Покопайтесь лучше там. Сейчас любую девушку возьми и с телефона можно взять любую информации.