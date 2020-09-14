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Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

11:17 14.09.2020 Фото: freeimages.com
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Прошло лето, закончилась изоляция. Вы очень долго были дома, наблюдали за своими питомцами. Поделитесь впечатлениями.

Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»Ещё 68 новостей

Срочно высылайте фото питомца и себя в придачу! Проект «И это мой питомец» опубликуем на сайте курьер-среда.

Мы уже несколько раз запускали фотомарафоны про наших любимцев: Пушков, Барсиков, Пусиков и Рыжиков. Продолжим традицию! Ждем фото вас и ваших питомцев (это может быть кто угодно – даже паучок!), в октябре в одном из номеров газеты опубликуем проект «И это мой питомец».

Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «И это мой питомец». Подпишите кличку животного и по желанию – свои имя и фамилию.

Кроме газеты и сайта мы разметим альбом «И это мой питомец» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Фотоальбомы прошлых лет «Ты моя кисуля» и «Мой питомец».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 1 октября 2020 года. Ждем!

Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Анастасия Лавриненко, мой кот Степан
Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Анастасия Лавриненко, мои птенчики
Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Маргарита Кутлина

Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Наталья Вирт, Мопс Клёпа 1,5 года
 Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
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От редакции

У вас какой питомец?

Аноним, 08 сентября 2020 20:59
Можно я пришлю фотки с хозяевами и их гадящим на детской площадке питомцем?
Аноним, 10 сентября 2020 10:44
А фото с авто на детской площадке не пришлёте? Или с гадящими алкашами тоже на детской площадке тоже ждём.

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