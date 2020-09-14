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Общество / Стиль жизни

Мирослава Карпович намекнула на расставание с Павлом Прилучным

22:46 14.09.2020 Фото: instagram.com
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Российская актриса под свежим снимком написала, что никогда нельзя терять свою «дикую женщину».

Мирослава Карпович намекнула на расставание с Павлом Прилучным
Актриса опровергает все разговоры и заявляет, что не является любовницей звезды «Мажор»
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Мирослава Карпович намекнула на расставание с Павлом Прилучным

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34-летняя российская актриса покорила фанатов нежным образом и рассказала о своих чувствах. Читай, чтобы узнать больше.

В начале июля актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце расторгла брак с актером Павлом Прилучным. Поклонники пары уверены, что причиной их расставания послужил роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Сама актриса опровергает все разговоры и заявляет, что не является любовницей звезды «Мажор».

Отметим, после развода Прилучного с Муцениеце, звезда «Папиных дочек» некоторое время стала реже появляться в социальных сетях и почти ничего не публиковала. Поклонники стали подозревать, что актриса находится в глубокой депрессии. В частности, из-за того, что заставила мужчину уйти из семьи. Но не тут-то было, Карпович утверждает, что никакого отношения к разводу звездной пары не имеет. Последняя публикация Мирославы доказывает, что знаменитость наслаждается личной жизнью и посвящает свое свободное время другому человеку.

Российская актриса под свежим снимком написала, что никогда нельзя терять свою «дикую женщину». По мнению звезды «Папиных дочек», каждая девушка получает своего спутника, который должен направлять, давать советы и способствовать бурной жизни во внутреннем и внешнем мире.

«Когда женщина соприкасается с Первозданностью, это становится видимым, словно свечение изнутри. Теперь, независимо от обстоятельств, ее внешнюю и внутреннюю жизнь поддерживает этот первозданный учитель, первозданная мать, первозданный наставник», - загадочно написала Мирослава Карпович.

О ком конкретно идет речь – непонятно. Ее поклонники не стали искать ответы, чего не скажешь о комплиментах под нежным фото.

«Какое прекрасное фото какая нежность и лёгкость! И очень-очень красивая ты», «Хрупкая неземная красота», «Красотка », «Мирочка, ты супер », - комментируют пользователи Сети.

Источник: clutch.ua

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От редакции

Хорошо бы смотрелась с Прилучным?

Аноним, 11 сентября 2020 11:36
НВР:
Кто это? Вы о чём вообще?
Аноним, 11 сентября 2020 13:55
врёт она всё что то ещё задумала
Аноним, 11 сентября 2020 14:49
НВР:нет
Аноним, 11 сентября 2020 19:23
НВР:
Ужас
Алексей, 11 сентября 2020 19:23
Ужас
Аноним, 11 сентября 2020 20:31
НВР:
Нет
Кикимора, 11 сентября 2020 20:33
Кикимора
Аноним, 11 сентября 2020 22:34
Так надоело навязывание про Карпович пишут статьи и убирают комментарии, знают что напишут про неё плохо, С одной стороны жалко её не туда влезла должна бы знать на чужом не счастье счастья не построишь
Аноним, 11 сентября 2020 23:09
НЕТ!
Аноним, 12 сентября 2020 00:04
НВР:
Неа
Аноним, 12 сентября 2020 02:50
НВР:
Нет!
Аноним, 12 сентября 2020 04:49
НВР:
Нет, Карпович курица не смотрится с Павлом
Аноним, 12 сентября 2020 08:36
Судьба связала их на век, кого с кем
Аноним, 12 сентября 2020 11:05
Нет НВР:
Аноним, 12 сентября 2020 12:51
НВР:
Дикая женщина? Соприкасается с Первозданностью? Первозданная мать? Это клиника.
Света, 12 сентября 2020 16:10
Прилучный бросил ее, вот и делает хорошую мину при плохой игре
Аноним, 12 сентября 2020 18:21
НВР:
Неееет
Оксана, 12 сентября 2020 19:10
Брехуха она. Семью разбила и не думает что ей счастья не будет. Дети без отца остались. Для них это психотравма до конца жизни.
Аноним, 12 сентября 2020 20:41
НВР: Мы настолько привыкли, что семья Прилучных-образцовая. Но это жизнь, где человеческие судьбы пересекаются, иногда проходят мимо. Сказать, что Карпович хуже Мунециеце. Каждая по своему хорошая. И я думаю Павел Прилучный сам разберется, с кем ему лучше, а детей, конечно, жаль. Я думая они оба разумные люди, и сделают всё для счастья и благополучия своих детей.
Аноним, 13 сентября 2020 17:46
Если мужчина любит так своих детей как Прилучный, значит он любит их мать как женщину. Просто мешают ему свои идиотские принципы да и Агата, он понимает что не вернётся.Зачем таким людям бюг дает любовь, если они не смогли её с беречь. Ведь влюбится с первого взгляда не всем дано это говорят химия.Да и вообще по любви женятся мало пар, обычно по влюблённости, путая её с любовью.

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